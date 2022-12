Klienci supermarketów wściekli po zakupach zrobionych online. Ich zamówienia zostały anulowane lub zawierają dziwaczne substytuty

Klienci największych supermarketów, którzy o możliwość dokonania zakupów online tuż przed Świętami Bożego Narodzenia zadbali już wczesną jesienią, skarżą się w mediach społecznościowych, że ich zamówienia są anulowane lub zawierają dziwne substytuty, o które się nie prosili. Jeden z klientów otrzymał w paczce...dosłownie jedną sztukę brukselki.

Zakupy przed Świętami Bożego Narodzenia zawsze wiążą się z dodatkowym stresem, ale właśnie dlatego część Wyspiarzy w porę stara się zadbać o zmniejszenie poziomu stresu i możliwość dokonania zakupów online. Swoje sloty, a zatem możliwość dowozu towaru na kilka dni przed świętami, zapobiegliwi mieszkańcy UK rezerwują z nawet 2-miesięcznym wyprzedzeniem. Co z tego jednak, gdy okazuje się, że największe supermarkety działające na brytyjskim rynku - Asda, Tesco and Sainsbury's, nie dają rady obsłużyć zwiększonej liczby zamówień, w związku z czym przyprawiają kupującym jeszcze więcej problemów. Jedna z internautek poskarżyła się na przykład w mediach społecznościowych, że jej slot na zamówienie, zarezerwowany jeszcze w październiku, został właśnie anulowany. Inny internauta poinformował, że nie dostał części zamówienia, w tym ziemniaków, pasternaku i przekąsek i,co gorsza, nie otrzymał nic w zamian. Wreszcie klientka sieci Asda opublikowała w sieci zdjęcie brukselki – dosłownie jednej sztuki, którą otrzymała w ramach zamówienia.

Niestety okazuje się, że w supermarketach brakuje wszystkiego po trochu, a pracownicy nie są w stanie skompletować zamówień. - „Dzisiejszego wieczoru Asda zdecydowanie zawiodła... nie ma bekonu, wina, cytryn, krewetek, sosu... folii, pasternaku czy sosu żurawinowego. Jaki był sens zamawiania wszystkiego w przedsprzedaży kilka tygodni temu?!”- poskarżyła się w mediach społecznościowych jedna z internautek. A we wpisie innego kupującego czytamy: „Asda zaczynacie mnie niepokoić. Zarezerwowałem świąteczną dostawę żywności na piątek i za każdym razem, gdy idę zmienić zamówienie, pojawia się komunikat, że niektórych produktów nie ma w magazynie. Proszę, powiedzcie mi, że to całkiem normalne i że do piątku [produkty te] będą częścią moich zakupów”.

Niezadowolenie wyraziła też klientka supermarketu Sainsbury's, pisząc: „Zrujnowane święta dzięki @sainsburys dostarczającemu mięso, które będzie przeterminowane, a następnie wysyłającemu zwrot pieniędzy. Chociaż teraz i tak nie mam możliwości zdobycia mięsa na świąteczny obiad, ponieważ jestem niepełnosprawna”.

Absolutely furious to wake up to my @asda food shop delivery to be cancelled! The slot was booked and paid for in October!l and urgently needed it for nappies this morning but also now have to cancel todays plans to go to the shops to buy the Christmas food shop! Not even a call