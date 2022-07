Klienci banku Lloyds w obliczu rosnących kosztów utrzymania jeszcze bardziej się zadłużają

Rośnie liczba zadłużających się klientów banku Lloyds. Popyt na usługi związane z "debt services" zwiększył się o 30% w ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku. Co jest przyczyną tej sytuacji?

W obliczu rosnących kosztów utrzymania w Wielkiej Brytanii przybywa osób, które coraz bardziej się zadłużają. Jak podają władze banku Lloyds, w obliczu obecnej sytuacji ekonomicznej na Wyspach aż trzy czwarte z jego 26 milionów klientów w Wielkiej Brytanii martwi się wzrostem cen i wpływem, jaki ma to na ich oszczędności. W obliczu rosnących cen w zasadzie wszystkiego, popyt na dalsze zadłużenie się wzrósł o 30% w ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku 2022. Dyrektor generalny Lloyds Bank, Charlie Nunn, zwrócił uwagę, że klienci banku pracują nad opanowaniem swoich finansów poprzez konsolidację długów. Nunn dodał, również że ośmiu na dziesięciu klientów ma mniej niż 500 funtów oszczędności na swoich kontach bieżących i oszczędnościowych.

Brytyjczycy coraz bardziej się zadłużają - dane banku Lloyds to potwierdzają

Dla pełnego kontekstu warto dodać, iż Lloyds Banking Group jest największym pożyczkodawcą hipotecznym w kraju. Według jego badań, 20% klientów już ogranicza swoje wydatki, aby upewnić się, że będą w stanie pokryć koszty absolutnie niezbędnych wydatków. "Klienci są zaniepokojeni i powinni być" - komentował Nunn na łamach BBC.

Pomimo gwałtownego wzrostu liczby klientów mających problemy z długami, Nunn powiedział, że tylko 1% nie jest w stanie opłacić swoich zwykłych, comiesięcznych rachunków. Jednocześnie, już wiosną klienci banku zaczęli mocno zaciskać pasa. Rezygnowano z karnetów na siłownie i subskrypcji na usługi streamingowe.

>> Jesteś w trudnej sytuacji finansowej? Dowiedz się, jak uzyskać pomoc w wychodzeniu z długów <<

Popyt na dalsze zadłużenie się wzrósł o 30%

Warto dodać w tym miejscu, że nie tylko dane wewnętrzne udostępnione przez Lloydsa wskazują na to, że w obecnej sytuacji Brytyjczycy mocniej się zadłużają. W styczniu 2022 r. Brytyjczycy byli winni 1,767 biliona funtów (składających się zarówno z zabezpieczonych, jak i niezabezpieczonych długów konsumenckich), to o 62,2 mld funtów więcej niż rok wcześniej, w styczniu 2021 r. Oznacza to wzrost o 1176,40 funtów na osobę dorosłą w ciągu roku, jak wynika z danych opublikowanych przez The Money Charity.

Specjalnie dla nas sytuację w UK komentuje Jacek Kowalczyk z firmy Safe Debts pomagającej wyjść naszym rodakom na Wyspach z zadłużenia. "Ta sytuacja dotyczy nie tylko pojedynczego banku" - zaznacza ekspert marki Safe Debts, niosącej pomoc zadłużonym Polakom w Wielkiej Brytanii. "Obecny kryzys związany z rosnącymi kosztami życia na Wyspie w wielu przypadkach zmusza wiele osób, także Polaków, do zaciągania kolejnych zobowiązań. Warto jednak pamiętac o tym, że spłacanie zadłużenia poprzez dalsze zadłużanie się nie jest dobrym pomysłem. Nierzadko, może się to skończyć bardzo źle, ale na szczęście są takie firmy, jak Safe Debts, które pomagają w sytuacjach kryzysowych".

>>Pomoc dla Polaków w UK - sprawdź jak wygląda oddłużanie <<

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!