„Klaun najwyraźniej nigdy w życiu nie używał mopa” - Internauci wyśmiali Johnsona za ustawkę i mycie przed kamerami zalanej podłogi

Fot. YouTube

Boris Johnson z przytupem rozpoczął kampanię wyborczą i trudno jest nie odnieść wrażenia, że premier dwoi się i troi, by wszędzie być i próbować robić przez kilka tygodni wszystko to, co robią „zwykli” obywatele. Niestety jednak nie wszystkie „przyziemne” czynności wychodzą premierowi tak, jakby chciał, co też Johnson pokazał podczas wizyty w dotkniętym powodzią hrabstwie Derbyshire.

W ostatnim czasie Boris Johnson stara się pozować na „człowieka z ludu”, a nie polityka zamkniętego przed całym światem na Downing Street i czytającego o prawdziwym życiu jedynie w raportach lądujących na jego stole. Niestety, jak to z politykami bywa, pozowanie na „swojego” nie zawsze wychodzi im wiarygodnie, o czym Boris Johnson doskonale mógł się przekonać podczas wizyty w zalanym wodą mieście Matlock, w hrabstwie Derbyshire.

Podczas objazdu dotkniętego powodzią Derbyshire premier postanowił zajrzeć do salonu optycznego i pomóc jego właścicielowi w uprzątnięciu wody, która wdarła się do lokalu po przejściu w północnej Anglii gwałtownych opadów. Na nagraniu, które od kilku dni podbija sieć widzimy, jak Boris Johnson próbuje nieumiejętnie zetrzeć brudną wodę z podłogi. Mop, jak się wydaje, zbyt często w rękach premiera nie gości, ponieważ Johnson zamiast zebrać wodę i brud raczej jeszcze bardziej rozmazuje maź po podłodze.

Wybory 2019 w UK: Nigel Farage zmienił zdanie - zapowiedział, że jego partia nie będzie konkurowała z konserwatystami

Nieporadność premiera w czyszczeniu zalanej podłogi nie uszła uwadze internautów, którzy szybko doszli do wniosku, że premier nie bardzo potrafi posługiwać się mopem/szczotką do podłogi. „Po prostu przypadkowo przytknij mopa do podłogi Boris, a plebs uwierzy, że szczerze i desperacko próbujesz pomóc i że wcale nie jest to żałosna próba zdobycia głosów. Klaun najwyraźniej nigdy w życiu nie używał miotły” - napisał prześmiewczo jeden z internautów. A inny dodał: „Boris Johnson jest niemal tak samo beznadziejny w mopowaniu, jak w zarządzaniu krajem”.



“Just randomly slop the broom around on the floor Boris, the plebs will believe that you’re sincerely and desperately trying to help and it’s not a pathetic atttempt at vote-winning at all”

The clown has clearly never used a broom in his life. pic.twitter.com/WzlRAdSKKW — Paul Cracknell (@PaulJC97) 10 listopada 2019

@BorisJohnson is nearly as bad at mopping up as he is at running the country. https://t.co/fXYeNAXyh5 — georgie #revokeA50 #FBPE (@getback2thebeat) 10 listopada 2019

Czytaj też: O włos od recesji - gospodarka w UK rośnie "najwolniej prawie od dekady"

Johnson mopping is the perfect euphemism for how he is with everything in life. He makes a damn good show of trying but literally make all issues worse because he’s shocking at his job.#brexit#borisjohnson#GE2019#Conservativeshttps://t.co/uOp5upmWo3 — James Murphy (@jmurphyuk) 11 listopada 2019

WAŻNE: Jaka pensja wystarcza na godne życie w UK? Zobacz i oceń, czy internauta miał rację w swoich wyliczeniach