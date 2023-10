Styl życia Klasyczne imię dla dziecka powraca i debiutuje wśród 100 najpopularniejszych

Klasyczne i wciąż bardzo rzadko używane imię dla chłopca wraca do łask. Znalazło się na liście 100 najpopularniejszych imion w Wielkiej Brytanii. Może wydać się idealne rodzicom, którzy zastanawiają się nad imieniem dla dziecka.

Jak zauważyli zapewne wszyscy rodzice, którzy zastanawiają się nad tym, jakie wybrać imię dla dziecka, mają one tendencję do pojawiania się i wychodzenia z mody. Istnieje jednak kilka klasycznych imion, które powracają do łask.

Najpopularniejsze imiona dla dzieci

Zapaleni obserwatorzy imion dla dzieci są oczywiście świadomi, że każdego roku ONS publikuje roczne dane dotyczące najpopularniejszych imion w Anglii i Walii. Robi to na podstawie danych z poprzedniego roku.

Listy te zawierają wiele bardzo popularnych imion, które można usłyszeć na placach zabaw w całym kraju. Ale także mogą być doskonałym wskaźnikiem nadchodzących trendów.

Ostatnie dane opublikowane w październiku 2022 roku, ujawniły 100 najpopularniejszych imion dla chłopców i 100 najpopularniejszych imion dla dziewcząt w 2021 roku. Wynika z nich, że po ośmiu latach Oliver został usunięty z pierwszego miejsca i zastąpiony przez imię Noah. Na liście 100 najlepszych znalazło się także kilka nowych interesujących pozycji. W tym klasyczne imię dla dziecka, które wkrótce może stać się zdecydowanym faworytem.

Imię dla dziecka, które wraca do łask

Imię, o którym mowa, to Rupert. Jest ono pochodzenia germańskiego i oznacza „tego, który żyje w chwale”. Co ciekawe imię to ma teatralne skojarzenia ze słynnymi postaciami w tym Rupertem Grintem, Rupertem Everettem i Rupertem Gravesem. Na liście najpopularniejszych imion Rupert zajął 92. miejsce. Zadebiutował tym samym w pierwszej setce wraz z imieniem Brody.

Z kolei imiona dziewcząt, które wyróżniły się na liście najpopularniejszych, to: Sara, Beatrice i Lara. One również znalazły się w pierwszej setce.

Ogłaszając listę najpopularniejszych imion dla dzieci, James Tucker, dyrektor ds. analizy zdarzeń zdrowotnych i życiowych w ONS, powiedział:

– Mahomet był najpopularniejszym imieniem nadawanym chłopcom w czterech z dziewięciu regionów Anglii. A Olivia była najpopularniejszym imieniem nadawanym dziewczynkom. Było tak w każdym regionie Anglii i Walii, z wyjątkiem East Midlands, gdzie Amelia była najpopularniejszym imieniem żeńskim.

