Kiszonki idealne na sezon jesienno-zimowy

Już w starożytności nasi przodkowie wiedzieli o zaletach kiszenia żywności jako praktycznej technice konserwacji. Obecnie wiemy już znacznie więcej na temat prozdrowotnych skutków jej spożywania. A także tego, że kiszonki mogą się szczególnie przysłużyć naszemu organizmowi w sezonie jesienno-zimowym.

O prozdrowotnym działaniu kiszonek mówi się już coraz więcej. Zawierają one nie tylko dużą ilość bakterii probiotycznych, ale także witaminy i minerały. Składniki te korzystnie wpływają na funkcjonowanie naszego układu odpornościowego.

Kiszonki na sezon jesienno-zimowy

Mniejsza ilość słońca i niższe temperatury, a także więcej wilgoci w powietrzu w sezonie jesienno-zimowym wystawiają nasz organizm na pierwszą próbę po lecie. Dbałość o swój układ odpornościowy jest w tym okresie kluczowa.

Coraz częściej słyszymy, że za naszą odporność i dobre funkcjonowanie organizmu odpowiadają przede wszystkim jelita. W tym kontekście szczególnie ważne dla naszego zdrowia i odporności jest zatem to, co jemy.

Kiszonki odgrywają tutaj niebagatelną rolę. Przede wszystkim wyróżnia je zawartość pozytywnych dla naszego organizmu bakterii. Sfermentowane warzywa działają na nas jak probiotyki i przyczyniają się do zwiększenia obecności zdrowych bakterii w jelitach.

Tomasz Sagan, ekspert z My Fit Food, polskiej restauracji w Londynie, podkreśla, że dzięki pozytywnym bakteriom nasz organizm lepiej trawi pokarm i przede wszystkim wchłania z niego wartości odżywcze. Można zatem powiedzieć, że w ten właśnie sposób kiszonki wzmacniają naszą odporność podwójnie.

Ponadto wykazano, że bakterie, których dostarczają naszym jelitom kiszonki, pomagają zapobiegać infekcjom drożdżakowym, a także wspomagając proces trawienia pozwalają poradzić sobie organizmowi z biegunką lub zaparciami. Zwiększają one produkcję enzymów trawiennych i wydzielanie kwasów żołądkowych.

Kiszonki jako źródło mikroelementów

Kolejnym pozytywnym wpływem kiszonek na nasz system odpornościowy jest fakt, że są źródłem witamin i minerałów. Są bogate w witaminy A, C, E i K, a także witaminy z grupy B. Ponadto nasz organizm lepiej przyswaja żelazo właśnie dzięki witaminom zawartym w kiszonkach.

Nie da się ukryć, że prozdrowotne właściwości kiszonek można przypisać także temu, że są to warzywa przetworzone naturalnie, a nie w sposób sztuczny i szkodliwy dla zdrowia.

Podsumowując należy dodać, że pozytywne działanie kiszonek jest odczuwalne przede wszystkim wtedy, gdy dbamy o regularność ich spożywania.

– Musimy pamiętać, aby zasilać naszą florę bakteryjną w jelitach fermentowanymi warzywami, jeśli chcemy cieszyć się ich pozytywnym działaniem. A nie jest to trudne w sezonie jesienno-zimowym, gdy pod dostatkiem mamy tego, co daje natura – dodaje specjalista z My Fit Food.