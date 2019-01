Kim jest Dominic Cummings i czy naprawdę był odpowiedzialny za doprowadzenie do Brexitu?

Przez wielu uważany jest za szarą eminencję i geniusza zła, który doprowadził do Brexitu. Ale czy rzeczywiście odegrał tak istotną rolę w wydarzeniach politycznych ostatnich kilku lat?

Dominic Cummings, z zawodu doradca i strateg, był mało znaną postacią brytyjskiej sceny politycznej. Zrobiło się o nim głośniej z powodu wyprodukowanego niedawno przez Channel 4 filmu, którego jest głównym bohaterem. W jego postać wciela się sam Benedict Cumberbatch.

Jak donosi gazeta The Independent, Dominic Cummings był mózgiem słynnej akcji z hasłami autobusowymi "350 mln funtów dla NHS" i "take back control", z czego to drugie okazało się hasłem zwycięskim. Przewodził także grupie "Vote Leave", bardzo skutecznie wspierającej referendum w 2016 roku.

Co ciekawe, już w 2017 roku, Dominic Cummings miał określić referendum jako "głupi pomysł", przyznając, że przyszłe pokolenia mogą uznać opuszczenie UE za błąd Wielkiej Brytanii.

Wydarzenia przedstawione w filmie Brexit: The Uncivil War nie odbiegają więc bardzo daleko od prawdy. Niektórzy recenzenci są zdania, że postać Cummunigsa maluje przed widzem osobę lekkomyślną i nierozważną, choć sympatycy zapewne i tak dostrzegą bardziej pozytywne cechy, takie jak charyzma czy błyskotliwość.

James Graham, scenarzysta filmu, podkreślił, że jego zamiarem było uchwycić i przenieść na postać zróżnicowane opinie, które szkicowały Cummingsa na szerokim spektrum bardzo emocjonalnych określeń: od "antychrysta" i "pseudointelektualisty" przez "geniusza" aż do "mesjasza"...

Premiera filmu w reżyserii Toby'ego Haynesa odbyła się 7 styczna 2019 na Channel 4.