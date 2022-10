Kilkaset tysięcy Polaków rozważa w 2022 emigrację ze swojej ojczyzny - gdzie szukają pracy?

Jak wynika z danych opublikowanych przez jeden z popularnych serwisów ogłoszeniowych, w 2022 roku około 340 tysięcy Polaków szukało pracy poza granicami swojej ojczyzny. Nasi rodacy nie chcą jednak wyjeżdżać do UK, wolę emigrować przede wszystkim do Niemiec, ale też do Holandii, krajów skandynawskich, a także do Belgii lub Francji.

Jak się okazuje kategoria „praca za granicą” na portalu OLX, a więc na najpopularniejszym serwisie ogłoszeniowym w Polsce, osiąga najwyższe wyniki w swojej historii. W skali miesiąca liczba aktywnych ogłoszeń dotyczących zatrudnienia na emigracji jest większa o odpowiednio 17 proc. w porównaniu do 2021 roku oraz o 47 proc. w relacji do 2020. W sumie aż 340 tysięcy użytkowników poszukujących zatrudnienia odpowiedziało na ogłoszenie o pracę w tej kategorii. Aby umieścić tę liczbę w odpowiednim kontekście, dodajmy, iż mniej więcej tyle osób liczy populacja Lublina lub Bydgoszczy. W skali miesiąca ilość Polaków szukających pracy poza granicami Polski wynosi około 50 tysięcy.

Należy także zwrócić uwagę, że pośród osób poszukujących zatrudnienia co dwunasty użytkownik OLX szuka pracy właśnie poza granicami Polski. To dużo czy mało? Trudno powiedzieć!

340 tysięcy Polaków rozważa emigrację

Warto w tym miejscu przypomnieć, iż z największą falą współczesnej emigracji mieliśmy do czynienia po tym, jak Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Jak wynika z oficjalnych szacunków GUS-u, w latach 2004–2016 nasz kraj opuściło 2,1 miliona osób. Wiele wskazuje na to, że liczba ta może być zaniżona. Wówczas, masowo wyjeżdżano właśnie do UK, ale też do Niemiec, Holandii oraz Irlandii.

Rzecz jasna obecna, rosnąca fala emigracji spowodowana sytuacją wewnętrzną w kraju nie będzie tak duża, jak ta w zeszłej dekadzie, niemniej może okazać się, że w Polsce zaobserwowany zostanie znaczny ubytek siły roboczej. Co stanowi główne przyczyny takiego stanu rzeczy? Rekordowa inflacja, ciągle rosnące koszty życia, a także ogólnie niepewna sytuacja polityczna w kraju. Choć inne kraje należące do Wspólnoty również zmagają się z podobnym kryzysem, to nadal są postrzegane, jako bezpieczniejsze.

Gdzie widzą swoją przyszłość?

Jak wynika z raportu „Migracje zarobkowe Polaków" z lipca 2022 przygotowanego przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie Gi Group, liczba naszych rodaków rozważających wyjazd na saksy rośnie. W 2021 wynosiła ona 16,1 proc., a w 2022 odsetek ten sięgnął już 17,8 proc. Równocześnie odsetek Polaków chcących pozostać w kraju maleje. W 2021 utrzymywał się na poziomie 81,2 proc., a obecnie wynosi on tylko 67,6 proc. Zdecydowanie przybyło osób niezdecydowanych, a ich ilość zwiększyła się z zaledwie 2,7 proc. do 14,6 proc.

Jak można było się domyślić, najchętniej o wyjeździe myślą osoby młode. Oto twarde liczby w tym temacie — osoby w wieku 25-44 stanowią ponad połowę tych, którzy szukają pracy na emigracji (56 proc.). Z tej liczby osoby w wieku 25-34 obejmują jedną trzecią szukających zatrudnienia w takiej formie (32 proc.).

Z jakich powodów chcą opuścić swój kraj?

Przypomnijmy, w ostatnich latach mieliśmy do czynienia z odwrotną tendencją, a mianowicie z powrotami Polaków z emigracji do Polski. Według oficjalnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, pod koniec 2020 r. na czasowej emigracji (powyżej 3 miesięcy), przebywało około 2 239 tys. Polaków. To aż o 176 tys. osób mniej, niż z końcem 2019 r. Dla porównania w 2019 r. powrotów do Polski GUS doliczył się ok. 40 tys., a w 2018 r. – 85 tys.

Jeśli chodzi o strukturę emigracji, to w krajach europejskich mieszkało z końcem 2020 r. ok. 1 973 tys. Polaków (o 161 tys. mniej niż w 2019 r.), z czego większość — blisko 1 339 tys. — w krajach członkowskich UE. Samą Wielką Brytanię zamieszkiwało ok. 600 tys. Polaków (w 2020 r. odnotowano spadek o ok. 164 tys.), Niemcy - 706 tys., Holandię - 135 tys. i Irlandię - 114 tys.

Ilu Polaków mieszka poza granicami swojego kraju?

— Pomimo kolejnych fal pandemii i niestabilnej sytuacji gospodarczej na całym świecie nadal wielu Polaków rozważa wyjazd z kraju w poszukiwaniu lepszych zarobków, co można tłumaczyć rosnącą inflacją, zwiększeniem kosztów utrzymania i z ogólnego poczucia braku stabilności. Wiele do myślenia daje znaczny, niemal pięciokrotny wzrost niezdecydowanych osób, w których wizja wyjazdu za granicę w celach zarobkowych zdążyła już zakiełkować — komentowała dla PulsuHR Anna Wesołowska, dyrektor zarządzająca Gi Group.

