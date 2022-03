Kierunki emigracji w 2022 - w których krajach zarabia się najwięcej? [RANKING]

Gdzie zarabia się najwięcej? Jeden z specjalistycznych portali zajmujących się tematyką finansową przygotował zestawienie 20 krajów na świecie, biorąc pod uwagę przeciętne wynagrodzenie.

Pomimo tego, że przeciętne zarobki w Polsce stale rosną, to wielu naszych rodaków nadal bardzo chętnie decyduję się na wyjazd z kraju i szukanie możliwości zarobku (a nierzadko także i dalszego życia) na obczyźnie. Niegdyś, jeszcze kilka lat temu mianem istnej "ziemi obiecanej" mogła się cieszyć Wielka Brytania, ale teraz Polacy wybierają Niemcy i Holandię. Z pewnością nie da się jednym zdaniem odpowiedzieć co odpowiada za taki zwrot, ale z pewnością duże znaczenie miał Brexit i fakt, że Wyspy znalazły się poza strukturami Unii Europejskiej. Dość mocno utrudniło to emigrację zarobkową do UK. Warto jednak zauważyć, że ani w Holandii, ani w Niemczech nie można liczyć na najwyższe zarobki, w skali zarówno Europy, jak i świata.

Gdzie wyemigrować, aby zarabiać najwięcej?

Na łamach specjalistycznego portalu "Business Insider Polska" opublikowano ranking krajów, w których można liczyć na najwyższe przeciętne zarobki w skali miesiąca. Według statystyk, na jakie powołują się specjaliści z "BI" na czele takiego zestawienia plasuje się Szwajcaria z średnim wynagrodzeniem na poziomie około 26 tys. złotych, po przeliczeniu na polską walutę. W czołówce znalazł się jeszcze Liechtenstein (ok. 24 tys. zł) oraz Dania (także ok. 24 tys. zł).

"Niektórzy postanawiają wyjechać tylko na kilka miesięcy bądź lat, choć niejednokrotnie tego typu deklaracje ulegają zmianie. Wizja wysokich zarobków, a także możliwość zaoszczędzenia dużej sumy pieniędzy sprawia, że chętnie przedłużają swój pobyt za granicą. Pozwala to odłożyć na koncie bankowym znaczną kwotę" - czytamy na łamach "Business Insider Polska".

W jakim kraju można liczyć na najwyższe miesięczne wynagrodzenie?

A jak wygląda rzeczony ranking? Biorąc pod uwagę średnie miesięczne zarobki prezentuje się on następująco (wynagrodzenie brutto wg danych za rok 2021):

Szwajcaria – 25 900 zł Liechtenstein – 24 200 zł Dania – 23 800 zł Luksemburg – 22 320 zł Islandia – 21 700 zł Stany Zjednoczone – 21 200 zł Norwegia – 20 500 zł Niemcy – 19 700 zł Holandia – 19 300 zł Australia – 19 000 zł Monako – 18 300 zł Belgia – 18 100 zł Austria – 17 500 zł Kanada – 17 000 zł Finlandia – 16 900 zł Szwecja – 16 600 zł Singapur – 16 300 zł Irlandia – 15 700 zł Francja – 15 500 zł Wielka Brytania – 15 300 zł

Dla pełnego obrazu dodajmy, że Polska uplasowała się w tym zestawieniu na miejscu 40. miejsca z wynikiem bliskim 5100 złotych brutto