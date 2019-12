Kierowcom będzie groziła kara w wysokości 5 000 funtów za zbyt głośne śpiewanie w samochodzie

Jeśli będziesz śpiewał lub śpiewała w swoim samochodzie do ulubionej piosenki, jednak odrobinę za głośno, możesz otrzymać mandat w wysokości 5 000 funtów. Jakie jest tego uzasadnienie?

Głośne śpiewanie w samochodzie może wiązać się z niebezpieczeństwem. W jaki sposób? Otóż, najzwyczajniej może ono rozpraszać kierowcę przed utrzymaniem swojej uwagi na drodze i go dekoncentrować.

Okazuje się, że w takim przypadku policja może ukarać nas mandatem w wysokości nawet 5 000 funtów za „jazdę bez należytej uwagi i skupienia”. Ponadto zasada ta nie odnosi się wyłącznie do kierowców, ale także do pasażerów.

Oznacza to zatem, że kierowcy muszą zwracać podczas jazdy samochodem uwagę nie tylko na ewentualne limity prędkości, ale także na to, co dzieje się w ich pojeździe. Jeśli np. kamera samochodowa zarejestruje kierowcę, który śpiewał, zanim zdarzył się wypadek z jego udziałem, może on zostać oskarżony o niebezpieczną jazdę i postawiony przed sądem.

Kary mogą być oczywiście różnej wielkości do 5 tys. funtów oraz 9 punktów w najbardziej poważnych przypadkach. Ponadto głośne śpiewanie za kierownicą lub słuchanie głośnej muzyki może sprawić, że kierowca nie usłyszy sygnałów pojazdów ratunkowych - na co także uczula policja.

