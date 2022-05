Kierowco uważaj! Za wykonanie niewłaściwego ruchu przy przepuszczaniu karetki pogotowia grozi grzywna w wysokości £1000

Każdy zły manewr może Was słono kosztować

Pojazd uprzywilejowany w UK - jak go przepuścić zgodnie z przepisami?

Fot. Getty

Kierowcy mogą zakładać, że w czasie przepuszczania pojazdu uprzywilejowanego nie obowiązują ich niektóre zasady jazdy. Ale nic bardziej mylnego – za wykonanie niewłaściwego ruchu, w celu przepuszczenia karetki pogotowia lub wozu strażackiego, może grozić grzywna w wysokości nawet £1000!

Kodeks drogowy Highway Code wyraźnie mówi, że kierowcy powinni ustąpić pierwszeństwa pojazdom uprzywilejowanym, z migającymi światłami, w tym samochodom policyjnym, wozom strażackim i karetkom pogotowia. Jednak jeśli w trakcie przepuszczania takiego pojazdu kierowca wjedzie na wydzielony pas dla autobusów lub jeśli przejedzie na czerwonym świetle, to może zostać ukarany wysoką grzywną. To samo dotyczy wjazdu na środek skrzyżowania. „Powinieneś patrzeć i nasłuchiwać odgłosów karetek pogotowia, wozów strażackich, [wozów] policyjnych, [samochodów] lekarzy lub innych pojazdów ratowniczych, używających migających niebieskich, czerwonych lub zielonych świateł i syren, lub migających reflektorów, lub funkcjonariuszy ruchu drogowego i pojazdów pomocy drogowej używających migających bursztynowych świateł” - czytamy we fragmencie brytyjskiego kodeksu drogowego.

Przepuść pojazd uprzywilejowany, ale uważaj

Przepisy The Highway Code wyraźnie mówią też, że kierowca powinien się zatrzymać przed wierzchołkiem wzgórza. Nigdy nie powinno się też wjeżdżać na krawężnik, by nie narażać pieszych na niebezpieczeństwo, a do tego nie wolno gwałtownie hamować.

Jeśli zaś chodzi o inne przepisy kodeksu drogowego, o których kierowy nagminnie zapominają, a za których złamanie mogą zostać surowo ukarani, to są to:

Niepotrzebne używanie klaksonu, który służy wyłącznie do ostrzegania innych kierowców o swojej obecności. Za popularne trąbienie „ze złości” na innych kierowców lub pieszych może nam grozić £30 kary;

Za nieusunięcie śniegu i lodu z samochodu, a zwłaszcza z przedniej szyby, świateł i tablicy rejestracyjnej, grozi grzywna w wysokości £60;

Za parkowanie na chodniku w Londynie grozi grzywna w wysokości £70;

Za przejechanie przez kałużę i ochlapanie przechodnia grozi grzywna w wysokości nawet £5000.

