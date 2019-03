Kierowco, dostaniesz 3 tysiące funtów za... pozostawienie swojego auta w garażu!

Kierowco, dostaniesz od rządu 3 tysiące funtów, jeśli zostawisz swój samochód w garażu i zdecydujesz się przesiąść na rower, pojazd napędzany elektrycznie lub środki komunikacji zbiorowej.

Szaleństwo? Nie, tak wygląda kolejny pomysł na walkę ze smogiem w Wielkiej Brytanii. Program pilotażowy akcji został właśnie uruchomiony w Coventry. - Widzimy ten program jako coś, co będzie punktem zwrotnym. To jak podróż z przeszłości w przyszłość. Tyle, że już nie zamieniamy samochodu na jego nowszy model, ale całkiem z niego rezygnujemy - komentował John Seddon, dyrektor ds. Transportu i innowacji w Coventry City Council.

Program ma objąć 100 kierowców, a środki do jego sfinansowania będą pochodziły z Department of Transport. Budżet sięgnie nawet 20 milionów funtów. Jego celem jest zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w Coventry i udrożnienie dróg, które są ciągle zakorkowane.

Jeśli pilotażowy program obejmujący pojedyncze brytyjskie miasto się sprawdzi to podobne inicjatywy mają zostać uruchomione w całym kraju.

Warto dodać, że już 8 kwietnia w życie wchodzą nowe regulacje dotyczące ULEZ. Strefy ultra-niskiej emisji zostaną wprowadzone w ścisłym centrum Londynu, w rejonie tożsamym z tym, gdzie pobiera się Congestion Charge. Opłaty ULEZ będą obowiązywały siedem dni tygodniu, przez 24 godziny, każdego dnia roku. Stawka £12.50 będzie dotyczyła większości pojazdów (samochodów, motorów, vanów do 3.5 tony), natomiast kierowcy ciężarówek i autobusów powyżej 3.5 tony zapłacą aż 100 funtów!

W dwa lata później strefa ultra-niskiej emisji zostanie rozszerzona. Od 25 października 2021 roku będzie obejmować większy obszar dróg w środkowym Londynie. Z kolei 26 października 2010 zostanie wprowadzona strefa LEZ ("low emission zone") obejmująca niema cały Londyn.

Czy według was taki pomysł wprowadzony w Coventry się sprawdzi? Czy płacenie ludziom za to, żeby nie jeździli swoimi własnymi samochodami do mieście poprawi sytuacją zarówno na drogach, jak i w jakość powietrza? Co o tym sądzicie? Dajcie znać w komentarzach na naszym facebook`owym profilu!