Crime Kierowca pił herbatę obiema rękami jadąc autostradą M6 [wideo]

Na M6 policja przyłapała kierowcę z obiema rękami odciągniętymi od kierownicy podczas jazdy. Zamiast skupiać się na jeździe, pirat drogowy trzymał w dłoniach… kubek z herbatą!

Kierowca popijający herbatę został sfilmowany z obiema rękami odciągniętymi od kierownicy podczas jazdy autostradą M6 w Cheshire przez policjantów. Na krótkim nagraniu wyraźnie słychać, jak funkcjonariusz zwraca się do cokolwiek niefrasobliwego kierowcy i zaleca mu, aby skupił się na prowadzeniu. Bohater filmiku zaskoczony, odpowiada krótko „yeah” i odkłada kubek.

Jak czytamy na łamach serwisu informacyjnego BBC, mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 100 funtów. Powód? Brak właściwej kontroli nad pojazdem. Rzeczony film został nagrany zeszłego lata, ale opublikowano go dopiero teraz.

Nieuważany kierowca pouczony przez policję

Zobaczcie sami, jak to wyglądało:



Policja planuje kolejną akcję w październiku

Kilka tygodni temu policja w Greater Manchester, Cheshire, Merseyside i Yorkshire przeprowadziła szeroko zakrojoną akcję. Służby nie przedstawiły konkretnych wyliczeń, ale nie był to jedyny tak rażący przypadek lekceważenia przepisów drogowych. Co więcej, podobne działania zostały również zaplanowane na październik.

Z kolei podczas zeszłorocznej akcji na autostradzie M6 policja z Merseyside odnotowała 30 przypadków niezapiętych pasów bezpieczeństwa, 59 osób korzystających z telefonów komórkowych, a osiem osób nie panowało nad pojazdem podczas jazdy. 140 kierowców przekroczyło dopuszczalną prędkość.

– Setki tysięcy kierowców korzysta codziennie z naszych dróg, a zdecydowana większość zachowuje rozsądek za kierownicą – komentuje Lisa Scott, regionalna kierownik programu bezpieczeństwa National Highways.

– Jednak niektórzy kierowcy narażają siebie i innych. Dążymy do zmniejszenia liczby osób zabitych lub poważnie rannych podczas podróży naszymi drogami o 50% do 2025 roku. Ambitnie dążymy do osiągnięcia zerowej liczby szkód. Aby to osiągnąć, musimy zająć się niebezpiecznymi zachowaniami kierowców, z którymi niestety wciąż się spotykamy – podsumowuje Scott.

