Kierowca ciężarówki dźgnięty nożem we wschodnim Londynie! Mężczyzna nie żyje

Fot. Getty

Kierowca ciężarówki Vitali Skrypniak został 18 września brutalnie zaatakowany w pobliżu Belvedere Railway Station w Londynie. Mężczyzna otrzymał jeden cios nożem w klatkę piersiową, który okazał się śmiertelny.

Ukrainiec Vitali Skrypniak wjechał do UK przez port w Dover 15 sierpnia w celu transportowania towarów dla jednej z firm logistycznych. Niestety, w dniu 18 września mężczyzna został brutalnie zaatakowany w pobliżu Belvedere Railway Station we wschodnim Londynie, gdzie otrzymał śmiertelny cios nożem w klatkę piersiową. Do ataku doszło w godzinach wieczornych i wiadomo jest, że kierowca miał tego dnia wolne. Vitali zaparkował tir na postoju przy Hailey Road, gdzie był widziany, jak rozmawia z innymi kierowcami i jak kupuje dla siebie jakieś napoje. Co się stało później – to śledczy starają się dopiero ustalić, natomiast wiadomo jest, że Ukrainiec zginął na miejscu, od pojedynczego ciosu nożem.

Fot. Met Police

Policja prosi o pomoc w ustaleniu sprawcy morderstwa

- Vitali był żonatym mężczyzną z małym dzieckiem w domu w obwodzie lwowskim. Jego śmierć rozdarła ich życie, pozostawiając zrozpaczoną żonę i młodego chłopca bez ojca. Nasze myśli są z nimi i przekazujemy im jak najwięcej informacji w miarę postępów naszego śledztwa. Vitali ciężko pracował jako kierowca ciężarówki, ale w czasie incydentu nie miał zmiany. Sądzimy, że zaparkował swój pojazd na noc przy Hailey Road, pięć minut drogi od stacji Belvedere. Kupił kilka drinków i spędził trochę czasu rozmawiając z innymi kierowcami, zanim został zaatakowany. Vitali umarł na ulicy. Motyw [zabójstwa] na ten moment pozostaje niejasny; zachowujemy otwarty umysł i zadajemy pytania – zaznaczył główny inspektor detektyw Mark Rogers. I dodał, zwracając się już bezpośrednio do mieszkańców Londynu: - Wszystkich, którzy byli w tym czasie w pobliżu, którzy mogli widzieć Vitaliego i ludzi, z którymi rozmawiał, zachęcamy do skontaktowania się z nami. Widziałeś kłótnię? Być może złapałeś kłótnię na desce rozdzielczej, ale nie zdawałeś sobie sprawy z jej znaczenia.