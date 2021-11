Kiedy wysłać paczkę na święta do Polski z UK? Oto terminy wysyłek Royal Mail

Ile czasu idą przesyłki do Polski?

Kiedy wysłać paczkę z UK, żeby doszła do Polski przed Bożym Narodzeniem?

Fot. Getty

Paczki z prezentami gwiazdkowymi, listy czy po prostu świąteczne kartki z życzeniami – kiedy trzeba je nadać, żeby doszły z UK do Polski jeszcze przed Bożym Narodzeniem? Ile czasu idą przesyłki z UK do Polski? Oto terminarz przedświątecznych wysyłek Royal Mail.

Choć nie ma jeszcze połowy listopada, dobrze jest zacząć już myśleć o przesyłkach świątecznych do Polski – o ile planujemy wysłać do kraju paczki z prezentami pod choinkę czy choćby tylko kartki z życzeniami. Warto wziąć pod uwagę, że terminarz Royal Mail jest nieubłagany, a pocztowcy w tym roku muszą mierzyć się z takimi problemami, jak ograniczenia covidowe, mniejsza przepustowość transportowa, a także jak zwykle trudne o tej porze roku warunki pogodowe.

Kiedy wysłać paczkę na święta do Polski z UK?

Ile czasu idą przesyłki do Polski z UK? Kiedy dokładnie przypadają ostatnie transporty pocztowe z UK do Polski, które mają szansę dotrzeć do adresatów przed świętami? Ogłoszony przez Royal Mail terminarz wysyłek przed Bożym Narodzeniem 2021 jest bardzo sztywny, a niektóre ostatnie transporty do poszczególnych krajów przypadają już na koniec listopada.

Ostatnim możliwym terminem nadania przed świętami przesyłek ekonomicznych (o wadze maks. 2 kg w przypadku paczek) transportowanych w kierunku wschodniej Europy – w tym Polski – jest 26 listopada 2021. Przesyłki z kategorii International Economy nadawane w Royal Mail powinny dotrzeć do Polski z UK w ciągu maksymalnie 5 tygodni.

Z kolei przesyłki zagraniczne z kategorii International Standard oraz przesyłki International Tracked & Signed (w ramach usług śledzenia i doręczenia potwierdzonego podpisem) można nadawać do Polski do 13 grudnia 2021 włącznie. Tego typu przesyłki nie mogą być cięższe niż 2 kg (w przypadku paczek) i są transportowane przez Royal Mail w obrębie całej Europy w terminie do 5 dni roboczych.

Utrudnienia transportowe Royal Mail przed świętami

Brytyjscy pocztowcy namawiają jednak, by nie zwlekać z wysyłką do ostatniego możliwego terminu – szczególnie jeśli chcemy nadać zagraniczną przesyłkę świąteczną: „Bieżące ograniczenia covidowe, zmniejszona przepustowość lotnicza i frachtowa, duże ilości [przesyłek - red.] i zimowe warunki pogodowe mają wpływ na transport i lokalne dostawy na całym świecie” – ostrzega Royal Mail w komunikacie. Lepiej więc wysłać paczkę zawczasu i nie martwić się, że nasz prezent czy życzenia nie dotrą do adresatów w Polsce na czas.

Szczegółowe informacje na temat cennika oraz kryteriów dotyczących wagi i rozmiaru poszczególnych typów przesyłek zagranicznych (również tych cięższych niż 2 kg) znajdują się na oficjalnej stronie royalmail.com.