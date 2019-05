Kiedy wypadają majowe Bank Holidays? Zobacz, jakie tradycje związane są z May Day

Bank Holidays już za pasem... Czy wiecie, do jakiej tradycji nawiązuje May Day i kiedy wypadają majowe długie weekendy w tym roku rozpoczynające sezon letni?

Święto wywodzące się z dawnych obchodów wiosny May Day (w Szkocji obowiązuje nazwa Early May Bank Holiday) obchodzi się zwykle 1 maja, jednak w Anglii nie należy ono do świąt publicznych, dlatego od 1978 roku przesuwane jest na pierwszy poniedziałek miesiąca. Z tego właśnie powodu pierwsze majowe święto wypada w tym roku 6 maja. 1 maja wypada także Święto Pracy, w związku z czym w kraju mają tego dnia miejsce liczne marsze.

Pierwszy poniedziałek maja jest dniem wolnym w Anglii, Walii, Szkocji oraz Irlandii Północnej. Początkowo (pierwsze wzmianki na ten temat pochodzą z 1871 roku) May Day był świętowany tylko w Szkocji, ale szybko zaczęto go obchodzić w całej Wielkiej Brytanii.

Z okazji tego święta tańczy się słynny taniec Maypole naokoło przyozdobionego wstążkami i kwiatami słupa. Osoby tańczące, najczęściej dziewczęta, trzymają końce kolorowych wstęg zawijając je wokół słupa, a następnie je odwijając, gdy poruszają się w kierunku przeciwnym.

Drugi taniec Morris ma swoje korzenie w XV wieku i wykonują go najczęściej mężczyźni ubrani w szerokie spodnie z dzwoneczkami i chodaki z blaszanymi obcasami. W dłoniach tancerze trzymają długie kije.

Z kolei drugie majowe święto, nazywane Spring Bank Holiday wypada w ostatni poniedziałek maja i jest publicznym świętem. Stanowi ono dzień wolny od pracy w całym kraju, zarówno szkoły jak i przedsiębiorstwa czy urzędy są wtedy zamknięte. W 2019 roku drugi majowy Bank Holiday wypada 27 maja.

Kiedy przypadają kolejne dni wolne od pracy Bank Holidays?