Kiedy wypadają ferie szkolne w UK w roku 2022/2023? Sprawdź terminarz dla uczniów z Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii Północnej

Fot. Unsplash

Bieżący rok szkolny w UK jest nareszcie pierwszym normalnym rokiem od czasu pandemii. Oto, jak przypadają ferie dla uczniów w Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii Północnej.

Choć może się to wydawać niewiarygodne, wakacje dobiegły końca już kilka tygodni temu, a to oznacza, że wielu brytyjskich uczniów ponownie chodzi do szkół już od dłuższego czasu. Tym roku szkoły są jak na razie wolne od pandemicznych ograniczeń i oczekuje się, że już tak pozostanie.

Ferie szkolne w UK 2022/2023

Jak w związku z tym wygląda terminarz ferii szkolnych w Wielkiej Brytanii? Przede wszystkim, należy pamiętać, że szczegółowe daty przerw szkolnych są często różne dla Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii Północnej. Dodatkowo, różnice mogą zachodzić na poziomie rejonów podległych poszczególnym councilom, a także na poziomie konkretnych szkół. Wiadomo jednak, jakie są ogólne ramy terminarzowe dla większości szkół w Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii Północnej.

Kiedy będą ferie szkolne w Anglii?

Autumn break: 24–28 października 2022

Christmas break: 19 grudnia 2022 – 2 stycznia 2023

February break: 13–17 lutego 2023

Easter break: 3–14 kwietnia 2023

May break: 29 maja – 2 czerwca 2023

Summer break: 17 czerwca – 21 lipca 2023

Kiedy będą ferie szkolne w Walii?

Autumn break: 31 października – 4 listopada 2022

Christmas break: 23 grudnia 2022 – 9 stycznia 2023

February break: 20 lutego – 24 lutego 2022

Easter break: 31 marca – 17 kwietnia 2023

May break: 29 maja – 2 czerwca 2023

Summer break: 24 lipca – 1 września 2023

Kiedy będą ferie szkolne w Szkocji?

Autumn holidays: 1-2 tygodnie między 7 października a 18 października 2022

Winter half term holidays (zależnie od szkoły): 2-5 dni między 3 a 28 listopada 2022

Christmas break: 2 tygodnia między 23 grudnia 2022 a 9 stycznia 2023

February break: 1 dzień do tygodnia między 6 a 21 lutego 2023

Spring break: 2 tygodnie między 31 marca a 17 kwietnia 2023

May break (zależnie od szkoły): 1-4 dni między 28 kwietnia a 29 maja 2023

Summer break: 6-7 tygodni między 23 czerwca a 16 sierpnia 2023

Kiedy będą ferie szkolne w Irlandii Północnej?

Autumn break: 31 października – 2 listopada 2022

Christmas break: 22 grudnia 2022 – 3 stycznia 2023

Mid-term: 16–17 lutego 2023

Easter break: 6 kwietnia – 14 kwietnia 2023

Summer break: od 1 lipca 2023.

