Kiedy wypada szkolna przerwa świąteczna w 2019 roku w UK?

Coraz mniej czasu pozostaje do świąt Bożego Narodzenia, czasu zasłużonego odpoczynku dla uczniów brytyjskich szkół. Jak w tym roku wypadają dni wolne podczas szkolnego "christmas break"? Oto wszystko, co powinieneś wiedzieć!

Jeśli w swojej rodzinie masz dzieci w wieku szkolnym to ta wiadomość jest dla ciebie! Większość brytyjskich szkół będzie zamknięta na Boże Narodzenie od poniedziałku 23 grudnia 2019 roku do piątku 3 stycznia 2020 roku. Tak więc ostatnim dniem szkolnym przed rozpoczęciem przerwy świątecznej dla większości dzieci w całym kraju będzie piątek, 20 grudnia 2019.

Trzeba jednak dodać, że i od tej reguły mogą zdarzyć się pewne wyjątki, ponieważ niektóre szkoły mogą swój kalendarz dni wolnych od nauki mieć zaplanowany w inny sposób. Aby mieć stuprocentową pewność w tej kwestii wystarczy wejść na stronę rządową "School term and holiday dates", wpisać w wyszukiwarkę swój kod pocztowy i wszystko stanie się jasne. Można w tej sprawie kontaktować się również z lokalnym councilem.

Co dalej?

Po powrocie do szkoły po świętach nauka w drugim półroczna potrwa do około połowy lutego i zostanie przerwana zimowymi feeriami, które trwają do dwóch tygodni.

Jeśli idzie o pozostałe terminy "holiday breaks" to ich kalendarz przedstawia się następująco (mniej więcej):