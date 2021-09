Kiedy przypadają jesienne ferie 2021? Zobacz kalendarz dla Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii Północnej

Fot. Getty

W jakich terminach przypadają jesienne ferie 2021 w Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii Północnej? Zobacz kalendarium.

Niedawno rozpoczął się nowy rok szkolny i tym razem zapowiada się, że kolejnego zamknięcia szkół w UK już nie będzie. Oznacza to, że pierwsza przerwa czeka większość uczniów zgodnie z planem w październiku. Dokładne daty ferii jesiennych są różne dla różnych części UK, a nawet dla poszczególnych councili, znane są jednak orientacyjne terminy większości szkół w Wielkiej Brytanii.

Jesienna przerwa szkolna 2021 w Anglii i Walii

W większości szkół w Anglii i Walii ostatnim dniem zajęć przed jesienną przerwą będzie piątek 22 października. Powrót do nauki nastąpi natomiast 1 listopada 2021. Oznacza to, że – nie licząc weekendów – dzieci będą miały wolne od szkoły od poniedziałku 25 października do piątku 29 października włącznie. Daty te mogą jednak nieznacznie różnić się w zależności od konkretnego councilu. Informacje na temat jesiennych ferii dla poszczególnych szkół można sprawdzić na stronach rządowych: https://www.gov.uk/school-term-holiday-dates .

Jesienna przerwa semestralna 2021 w Szkocji

Wiele szkół w Szkocji ma wolne między 24-27 września, co oznacza, że uczniowie mogą cieszyć się długim weekendem. W niektórych szkołach wolne przypada na 20 września lub nawet wcześniej. Z kolei w październiku większość szkół w Szkocji ma ferie od poniedziałku 11 października do piątku 22 października. Konkretne daty dni wolnych w poszczególnych szkołach w Szkocji można sprawdzić na stronach rządowych: https://www.mygov.scot/school-term-holiday-dates .

Jesienna przerwa szkolna 2021 w Irlandii Północnej

W Irlandii Północnej jesienne ferie są krótsze niż w Anglii, Walii czy Szkocji. Większość szkół zaplanowała wolny długi weekend od czwartku 28 października do poniedziałku 1 listopada. Później dzieci będą miały wolne dopiero na Boże Narodzenie.