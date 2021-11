Kiedy wypada Bonfire Night 2021? Zaplanowano pokaz sztucznych ogni w Londynie

Rok temu świętowanie Bonfire Night było odrobinę przytłumione, jednak w tym roku mieszkańcy Wysp będą mogli wziąć udział w wielu imprezach przygotowanych z okazji nocy Guy’a Fawkesa. W Londynie zaplanowano pokaz sztucznych ogni.

Brytyjczycy mimo wielu sprzeciwów ze strony chociażby obrońców zwierząt, które wyjątkowo źle znoszą huk fajerwerków, wciąż niestrudzenie świętują kolejne rocznice nieudanego zamachu na króla Anglii i Szkocji, Jakuba I zorganizowanego 5 listopada 1605 roku w Londynie.

Obchody nocy Guy’a Fawkes’a 2021

Po wyjątkowo skromnych obchodach Bonfire Night w 2020 roku, już w tym roku mieszkańcy UK będą mieć wiele imprez do wyboru. W samym Londynie będzie sporo wydarzeń, przedstawiamy największe z nich:

- festiwal fajerwerków – Alexandra Palace Fireworks Festival 2021 – 6 i 7 listopada

- pokaz fajerwerków – Battersea Park Fireworks Show – 6 i 7 listopada

- Musical Fireworks Display, Wimbledon Park – 5 I 6 listopada

- Morden, Morden Park - 6 listopada

- Harrow, Byron Park – 6 listopada

- Richmond, Richmond Athletic Ground – 7 listopada

- Totteridge Millhillians, Totteridge Millhillians Cricket Club - 5 listopada

- Beckenham, Croydon Road Recreation Ground, 6 listopada

- Enfield, Enfield Town Park, 6 listopada.

Kiedy wypadaBonfire Night 2021?

Bonfire Night obchodzi się 5 listopada, a ponieważ w tym roku wypada w piątek możliwości na świętowanie będzie wiele i na większą skalę. Organizatorzy imprez mają jednak nadzieję na to, że pogoda nie zepsuje planów na „wybuchową” noc.

Czym był spisek prochowy?

5 listopada w Wielkiej Brytanii świętuje się nieudany zamach na króla Anglii i Szkocji, Jakuba I. Niewielka grupa angielskich katolików przez dwa lata przygotowywała się do tego, aby zdetonować 36 beczek prochu pod brytyjskim parlamentem w nocy z 4 na 5 listopada.

Autorem całego planu był Guy Fawkes, a pomagali mu Thomas Percy i Robert Catesby. Chcieli oni uśmiercić w momencie otwarcia parlamentu nie tylko króla, ale także przedstawicieli szlachty czy biskupów i członków Izby Gmin. Proces zamachowców trwał 2 miesiące, a karą było powieszenie i poćwiartowanie. Fawkes, aby uniknąć okrucieństwa egzekucji, skoczył z szafotu łamiąc kark.

Rymowanka na Bonfire Night

Wydarzenia związane z nieudanym zamachem na króla ma upamiętniać angielska rymowanka:

Remember, remember the fifth of November

The Gunpowder Treason and Plot

I know of no reason,

Why Gunpowder Treason

Should ever be forgot...

Guy Fawkes, Guy Fawkes,

'Twas his intent.

To blow up the King and the Parliament.

Three score barrels of powder below.

Poor old England to overthrow.