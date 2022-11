Kiedy wypada Black Friday i Cyber Monday 2022 w UK?

Fot. Unsplash / Ashkan Forouzani

Jaka jest data Black Friday i Cyber Monday 2022? Które brytyjskie sklepy wezmą udział w akcjach promocyjnych? Oto najważniejsze informacje na temat największego szaleństwa zakupowego w roku.

Black Friday to bez wątpienia największe wydarzenie zakupowe w roku. Poszukiwacze okazji cenowych mogą cieszyć milionami promocji dosłownie na wszystko - od elektroniki i sprzętu AGD, przez ubrania, kosmetyki i przeróżne akcesoria, aż po jedzenie. Warto pamiętać, że z okazji Black Friday wiele sklepów czynnych jest dłużej niż zwykle, a niektóre pozostają otwarte nawet przez całą noc.

Kiedy wypada Czarny Piątek 2022 w Wielkiej Brytanii?

Zgodnie ze zwyczajem, na całym świecie (czyli tak samo w Wielkiej Brytanii, jak i w Polsce czy innych krajach) Black Friday ma miejsce w dzień po amerykańskim Święcie Dziękczynienia, które przypada na ostatni czwartek listopada. Zasada ta oznacza, że w tym roku Black Friday będziemy celebrować 25 listopada.

Jak jednak dobrze wiadomo, wyprzedaże i promocje nie kończą się wcale w Czarny Piątek, ale wręcz przeciwnie - ten dzień otwiera okres przedświątecznych okazji. Zanim nastąpi gorący czas zakupów tuż przed Bożym Narodzeniem, gdy ceny w wielu sklepach są mocno windowane, oprócz Black Friday, często można spotkać się także z okazjami z tytułu Black Weekend lub Black Week.

Kiedy wypada Cyber Monday 2022 w UK?

Gdy mowa o Black Weekend, warto też pamiętać, że kończy się on szalonymi promocjami w poniedziałek zwany Cyber Monday. Poniedziałek następujący po Czarnym Piątku jest zwany Cyber Monday, ponieważ pierwotnie był internetowym odpowiednikiem Czarnego Piątku. Obecnie jednak zwykle jest to po prostu ostatni dzień wyprzedaży, które przez cały weekend trwają zarówno w stacjonarnie, jak i online. W tym roku Cyber Monday wypada 28 listopada.

Które brytyjskie sklepy biorą udział w Black Friday 2022?

Według informacji dziennika The Independent, w tegorocznym wyprzedażowym szaleństwie z okazji Black Friday biorą udział niemal wszystkie znane marki i sieci w UK. Wśród najbardziej popularnych można wymienić choćby takie, jak Zara, Charlotte Tilbury, Missoma, Nintendo, Lego, Ninja, Amazon, Argos, Boots, Currys, John Lewis & Partners, Next - i wiele, wiele innych.

Skąd wzięła się tradycja Black Friday?

Znane dziś na całym świecie wyprzedażowe szaleństwo zostało zapoczątkowane w Stanach Zjednoczonych. Był to sposób przedsiębiorców na zaznaczenie rozpoczęcia świątecznego sezonu zakupowego, który zwyczajowo rozpoczynał się zaraz po Święcie Dziękczynienia. Pierwsze użycie tego słowa odnotowano prawdopodobnie w 1961 roku w Filadelfii, gdy miejscowa policja miała użyć takiego określenia do opisania gigantycznych korków i tłumów zakupowiczów tłoczących się z okazji rozpoczęcia świątecznego sezonu zakupowego. W magazynie The New York Times termin ten pojawił się po raz pierwszy dopiero w 1975 roku, gdy użyto go jako określenia dla "najbardziej ruchliwego dnia zakupów i ruchu w roku". W Polsce tradycja wyprzedaży z okazji Black Friday pojawiła się bardzo późno, bo dopiero około 2010 roku.

