Banknoty z podobizną króla Karola III trafią do obiegu

Już wiemy, kiedy w obiegu w Wielkiej Brytanii pojawią się banknoty z podobizną króla Karola III. Bank Anglii poinformował właśnie, że nowe banknoty o wartości £5, £10, £20 i £50 z podobizną monarchy trafią na rynek 5 czerwca.

Bank Anglii poinformował, że banknoty z podobizną króla Karola III po raz pierwszy zostaną wypuszczone na rynek 5 czerwca 2024 r. Podobizna monarchy zastąpi podobiznę królowej Elżbiety II na wszystkich czterech banknotach o nominałach £5, £10, £20 i £50 funtów. Poza jednak podmianą wizerunku monarchy, wygląd banknotów nie zostanie w żaden sposób zmodyfikowany.

Polimerowe banknoty z podobizną królowej Elżbiety II długo jeszcze nie znikną z obiegu. Bank Anglii postanowił wprowadzać banknoty z podobizną króla Karola III stopniowo, zastępując nimi na razie jedynie banknoty, które są stare i zużyte. Jest to zgodne z zaleceniami Pałacu Buckingham, by wprowadzenie środka płatniczego o nowym designie nastąpiło w sposób jak najtańszy i w sposób pociągający jak najmniejsze koszty dla środowiska.

Today we have announced that banknotes featuring the portrait of King Charles III will be issued from 5 June 2024. For more information on the King Charles III banknotes see here: https://t.co/oBPgbpbXmf pic.twitter.com/hb9jFnBX4M

— Bank of England (@bankofengland) February 21, 2024