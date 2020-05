Kiedy stare 20 funtów traci ważność? Jak długo możemy płacić starymi banknotami

Do kiedy będą jednak ważne stare 20-funtówki?

Nowe polimerowe 20 funtów Bank Anglii włączył do obiegu 20 lutego i zostało okrzyknięte „najbardziej bezpiecznym banknotem”, który wyprodukowano do tej pory. Jednak pozostaje pytanie, kiedy stare 20 funtów traci ważność?

Zgodnie z zapewnieniami poprzedniego szefa Banku Anglii, nowe 20 funtów jest najbezpieczniejszym banknotem na świecie, niemożliwym do podrobienia. Nowa 20-funtówka weszła do obiegu w lutym 2020 roku, co jednocześnie rozpoczęło proces wycofywania starego banknotu.

Kiedy stare 20 funtów traci ważność?

Nadal możemy płacić starymi 20-funtówkami, gdyż ich ważność jeszcze nie wygasła. Bank Anglii ma jeszcze poinformować o dacie, w której stare 20 funtów utraci ważność i zrobi to z 6-miesięcznym wyprzedzeniem. Nadal jednak dokładnego terminu nie podano.

Na stronie Banku Anglii możemy przeczytać: „Dnia 20 lutego 2020 roku wydaliśmy nowy polimerowy banknot 20-funtowy. Nadal można używać papierowych 20-funtówek, dopóki nie stracą na ważności. Datę tę ogłosimy z 6-miesięcznym wyprzedzeniem”.

Kto jest na nowym banknocie 20-funtowym?

Na nowym polimerowym banknocie z jednej stronie widnieje tradycyjny wizerunek Elżbiety II, a z drugiej strony podobizna XIX-wiecznego malarza JMW Turnera, który był prekursorem angielskiego impresjonizmu. Jest to zarazem pierwszy malarz, którego wizerunek znalazł się na brytyjskich banknotach.

Zabezpieczenia banknotów polimerowych

Polimerowe banknoty posiadają nie tylko specjalne zabezpieczenia przed fałszerzami, ale także w założeniu mają być niezwykle trwałe i przetrwać do pięciu lat. Są one odporne na zabrudzenia oraz wodę i nie da się ich rozerwać. Dzięki tej trwałości Bank Anglii zaoszczędzi na produkcji polimerowych banknotów 100 mln funtów w ciągu pięciu lat.