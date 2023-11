Styl życia Kiedy spadnie pierwszy śnieg w UK?

Jakiej zimy można spodziewać się w sezonie 2023/24 w Wielkiej Brytanii? Kiedy na Wyspach spadnie pierwszy śnieg? Pojawiają się już pierwsze prognozy pogody, dotyczące opadów białego puchu w UK.

Pierwszych opadów śniegu w lokalnej skali można spodziewać się już za dwa tygodnie. Jak prognozuje James Madden z Exacta Weather pasmo niskiego ciśnienia może spowodować jeden lub dwa okresy chłodniejszej aury jeszcze przed Bożym Narodzeniem, ale opadów białego puchu nie można brać za pewnik. — Od połowy listopada możliwe są znaczne opady śniegu, ale tylko na wyższych terenach w północnej części Wielkiej Brytanii — wyjaśnia Madden, jak cytujemy za serwisem informacyjnym „Metro”.

— Obecnie coraz bardziej prawdopodobne jest, że od końca listopada do pierwszej połowy grudnia zobaczymy co najmniej jeden lub dwa zauważalnie zimowe okresy. Jednak później mogą one stać się łagodniejsze lub nawet znacznie łagodniejsze — dodaje Madden.

Jakie są prognozy Met Office?

Zaznaczmy, że obecnie Met Office nie prognozuje opadów śniegu na koniec tego miesiąca ani na początek grudnia. Zamiast tego przewiduje „niestabilne warunki” z „dalszymi opadami deszczu i przelotnymi opadami” w większości kraju.

Przypomnijmy również, że jeszcze miesiąc temu pojawiły się zapowiedzi, że tej zimy na Wyspy ma powrócić niesławna „Bestia ze Wschodu”. James Madden utrzymuje, iż istnieje „średnio-wysokie ryzyko wczesnego pojawiania się nagłego ocieplenia stratosfery począwszy od połowy listopada tego roku”.

Czy „Bestia ze Wschodu” powróci zimą 2023/24?

To właśnie SSW (sudden stratospheric warming) było przyczyną okresu prawdziwie mroźnej zimy w 2018 roku. Co więcej, jest również ryzyko wystąpienia tego zjawiska w styczniu i lutym 2024, choć jego efekty mogą okazać się mniej spektakularne, niż przed pięcioma laty.

„Bestia ze Wschodu” to wyrażenie używane do opisania zimnych i zimowych warunków w Wielkiej Brytanii powstałych w wyniku wiejących od wschodu wiatrów znad kontynentu. Kiedy nad Skandynawią panuje wysokie ciśnienie, w Wielkiej Brytanii pojawiają się zwykle polarno-kontynentalne masy powietrza. Kiedy dzieje się to zimą, to zimne powietrze jest zasysane z kontynentu euroazjatyckiego, przyczyniając się do powstania warunków atmosferycznych, które usprawiedliwiają przydomek „Bestia ze Wschodu”.

Jak powstaje zjawisko sudden stratospheric warming?

Niemniej, ostatecznych „efekt” działania wiatrów jest zależny od kluczowego czynnika, czyli od szlaku morskiego, którym powietrze dociera na Wyspy Brytyjskie. Jeśli masy powietrza docierają w ramach krótkiej trasy morskiej nad kanałem La Manche, przynoszą one silne mrozy, ale bez opadów śniegu.

Z kolei jeśli powietrze pokonuje trasę biegnącą nad Morzem Północnym, a więc znacznie dłuższą, staje się ono bardziej niestabilne i zwiększa się jego wilgotność. To z kolei wpływa na pojawienie się ryzyka występowanie opadów deszczu lub śniegu, zwłaszcza w pobliżu wschodniego wybrzeża Wielkiej Brytanii.

Śnieg w UK zimą 2023/24

Podsumowując, polarne powietrze kontynentalne dociera do Wielkiej Brytanii dopiero od listopada do kwietnia. W innych porach roku region źródłowy nie jest ani zimny, ani pokryty śniegiem, a wiatry z północno-wschodniej Europy nie przynoszą radykalnej zmiany pogody, jaka może wystąpić w sezonie zimowym.

