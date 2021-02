Kiedy zakończy się lockdown na dobre? Oto trzy możliwe scenariusze

Fot. Getty

Kiedy lockdown zakończy się na dobre? Zobacz trzy możliwe wersje najbliższych wydarzeń - od najbardziej optymistycznego scenariusza, do najczarniejszego.

W ostatnim czasie w mieszkańcach UK obudziła się nutka nadziei na to, że zakończenie lockdownu widnieje już wyraźnie na horyzoncie zdarzeń. Już niebawem minie rok od początku globalnego paraliżu, gdy doświadczyliśmy niewyobrażalnych wcześniej ograniczeń swobód i życia codziennego, z zamknięciem szkół włącznie. Wiele osób w tym czasie straciło bliskich - w samej Wielkiej Brytanii ofiar śmiertelnych COVID-19 zarejestrowano około 100 000.

Pojawienie się szczepionek i rozpoczęcie narodowego programu szczepień przyniosło jednak nadzieję, że te koszmarne czasy rychło dobiegną końca i będziemy mogli w pełni cieszyć się nadchodzącym latem, podróżując i spotykając się z rodziną i bliskimi. Sam minister zdrowia Matt Hancock poinformował w wywiadzie dla Sky News, że zarezerwował już sobie wakacyjny urlop w jednej z miejscowości w Kornwalii.

Na ile nasze marzenia o niedługim zakończeniu lockdownu są realistyczne? W chwili obecnej wciąż trudno to ocenić. Można jednak przemyśleć trzy najbardziej reprezentatywne scenariusze, by przygotować się zarówno na wersję najbardziej optymistyczną, jak na tą totalnie czarną. Scenariusze te zostały opracowane prze The Guardian na podstawie rozmów z licznymi brytyjskimi ekspertami, zajmującymi się między innymi epidemiologią.

Kiedy skończy się lockdown?

Scenariusz optymistyczny: Wielu naukowców sądzi, że dzięki programowi szczepień z końcem kwietnia gwałtownie spadnie liczba nowych zakażeń, hospitalizacji i zgonów związanych z COVID-19. Oznacza to, że prawdopodobnie z początkiem maja życie zacznie wracać do normy - dzieci wrócą do szkół, a spotkania z bliskimi i podróże znów będą codziennością. Jednak istnieje ważny i niełatwy do spełnienia warunek tego scenariusza - mieszkańcy UK mieli by szczepić się tak dużym tempie, jak do tej pory. Aktualnie w Wielkiej Brytanii wykonuje się 2,5-3 miliony szczepień tygodniowo.

Scenariusz umiarkowany: Partia Konserwatywna naciska na premiera UK, by zniósł większość ograniczeń 6 maja - tak aby gospodarka mogła powrócić na swoje dawne tory i nadrobić straty po roku zastoju. 6 maja mają się też odbyć wybory lokalne, stąd zniesienie ograniczeń ułatwiałoby ich przeprowadzenie. Naukowcy są jednak zdania, że całkowite zniesienie lockdownu 6 maja byłoby błędem, ponieważ do tego czasu najprawdopodobniej nie zostaną jeszcze zaszczepione osoby znajdujące się w grupach najbardziej rozprzestrzeniających koronawirusa - głównie ze względu na pracę związaną z bardzo licznymi kontaktami z innymi ludźmi. W wariancie umiarkowanym lockdown zakończyłby się zatem nie wraz z zaszczepieniem osób najbardziej narażonych, ale wraz z zaszczepieniem również grup najbardziej „roznoszących” wirusa. Przesunęłoby to zatem koniec lockdownu o co najmniej kilka tygodni, a może nawet o kilka miesięcy.

Czarny scenariusz: Wbrew pozorom, scenariusz umiarkowany wcale nie wygląda tak źle, gdy zdamy sobie sprawę z tego, jak czarny może być scenariusz najgorszy z możliwych. Zdaniem naukowców problemem, który niesie największe ryzyko epidemiczne jest w tej chwili kwestia nowych mutacji koronawirusa. Może się bowiem zdarzyć, że pojawić się mutacja odporna na dotychczasowe szczepionki i niosąca większe ryzyko dla zdrowia i życia ludzi. Największe obawy wśród naukowców budzi aktualnie południowoafrykański wariant koronawirusa - niektórzy są zdania, że może on być odporny na dotychczasowe szczepionki.

W związku z tymi obawami ograniczenia w podróżowaniu są obecnie bardzo surowe i może się okazać, że do niektórych krajów jeszcze przez długie miesiące trudno będzie wyjechać (lub z nich wrócić). Z pewnością scenariusz ten stawia pod znakiem zapytania wyjazdy wakacyjne, a w razie pogorszenia się sytuacji może prowadzić do lockdownu przedłużającego się długo po wakacjach.

Który z powyższych scenariusz zostanie zrealizowany, tego obecnie nie da się przewidzieć. Wiele zależy od szybkości i zasięgu szczepień, a także od sytuacji globalnej związanej z nowymi mutacjami koronawirusa. Wiadomo jednak, że premier Boris Johnson 22 lutego ma przedstawić plan wychodzenia z lockdownu, który - miejmy nadzieję - będzie zawierał bardziej jednoznaczne prognozy przynajmniej na najbliższą przyszłość.