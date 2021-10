Kiedy rząd zastąpi drogie testy PCR tańszymi testami antygenowymi? Jest zapewnienie ministra transportu

Brytyjski rząd jeszcze we wrześniu poinformował o planach dotyczących zastąpienia drogich testów typu PCR tańszymi testami antygenowymi. Grant Shapps właśnie doprecyzował termin ich wprowadzenia.

Minister transportu, Grant Shapps zapewnił mieszkańców Wysp we wrześniu o zastąpieniu drogich testów PCR tańszymi testami antygenowymi, jednak wtedy nie ustalono dokładniej daty ich wprowadzenia.

Kiedy rząd wprowadzi testy antygenowe?

Grant Shapps poinformował właśnie, że tańsze testy będą obowiązywały do jesiennej przerwy szkolnej pod koniec tego miesiąca. Warto zaznaczyć, że przerwa ta rozpocznie się w większości szkół w Anglii 22 października. Minister nie podał jednak jeszcze dokładnej daty wprowadzenia tańszych testów.

Dzięki zapowiedzianej zmianie osoby planujące wyjazd za granicę nie będą już musiały wcześniej umawiać się na testy, ani wydawać pieniędzy na kosztowne testy laboratoryjne. Minister powiedział także, że same testy antygenowe (w przeciwieństwie do testów PCR) będą „znacznie łatwiejsze oraz znacznie tańsze”.

Zapytany, kiedy można spodziewać się ogłoszenia konkretnej daty, Shapps odparł, że „w najbliższych dniach”.

Jak będzie działał system oparty na testach antygenowych?

Wyjaśniając sposób działania nowego systemu testowego minister transportu powiedział:

- Jeśli wynik będzie pozytywny, automatycznie otrzymasz test PCR, będziesz w systemie NHS, tak jak w przypadku systemu Test and Trace, zatem otrzymasz PCR bez konieczności wykonywania dalszych czynności i oczywiście zostaniesz poproszony o odizolowanie się. Jeśli wynik będzie negatywny, będzie znaczyło, że możesz jechać, a dobrym rozwiązaniem jest to, że można to robić zaraz po przejściu przez bramki.