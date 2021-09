Kiedy przestawiamy zegarki na czas zimowy? Zobacz datę zmiany czasu jesienią 2021

Kiedy przestawiamy zegarki o godzinę do tyłu?

Fot. Getty

Pierwszy dzień jesieni już za nami, co oznacza, że dni nieuchronnie będą coraz krótsze, a nim się obejrzymy - nadejdzie zima. Kiedy w tym roku przestawimy zegarki o godzinę do tyłu?

Choć zwyczaj ten budzi coraz więcej kontrowersji, zmiana czasu z letniego na zimowy jak co roku odbywa się w środku jesieni, gdy słońca jest coraz mniej, a wieczory są coraz dłuższe i ciemniejsze. Kiedy dokładnie w tym roku przypadnie przestawić zegarki o godzinę do tyłu?

Kiedy przestawiamy zegarki o godzinę do tyłu?

Zmiana czasu z letniego na zimowy następuje zawsze w ostatni weekend października. W nocy z soboty na niedzielę zegarki przestawiamy wtedy o godzinę do tyłu (z godziny trzeciej na godzinę drugą), dzięki czemu możemy o godzinę dłużej postać.

W Wielkiej Brytanii w okresie letnim używany jest czas oznaczany skrótem BST, co w rozwinięciu daje nazwę British Summer Time (czyli po prostu brytyjski czas letni). Natomiast w okresie zimowym stosowany jest czas oznaczany skrótem GMT, w rozwinięciu dającym nazwę Greenwich Mean Time, co na język polski tłumaczy się jako średni czas słoneczny Greenwich lub po prostu czas zachodnioeuropejski.

Zmiana czasu na zimowy 2021

W tym roku zmiana czasu na zimowy nastąpi dokładnie w Halloween, czyli w nocy z 30 na 31 października 2021 roku. Ponowna zmiana czasu na letni nastąpi dopiero pod koniec marca 2022 roku.