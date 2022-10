Kiedy przestawiamy zegarki na czas zimowy? Sprawdź datę

Przestawiamy zegarki o godzinę do przodu czy do tyłu?

Choć zmiana czasu następuje aż dwa razy w roku, zawsze nas zaskakuje. Gdy przeczuwamy, że moment przestawienia zegarków nadchodzi, panicznie szukamy informacji o terminie zmiany, żeby się upewnić, czy to już ten weekend, czy może następny… Kiedy zatem w tym roku nastąpi zmiana czasu z letniego na zimowy?

Mimo rozwoju i wszechobecności urządzeń elektronicznych, które automatycznie potrafią przestawić się na odpowiedni czas w odpowiednim momencie, wiele osób wciąż nieufnie podchodzi do nowoczesnych technologii i woli upewnić się, że smartfon się nie zepsuł i pokazuje właściwą godzinę. Niektórzy używają też wciąż tradycyjnych zegarków lub posiadają elektroniczne zegarki w urządzeniach bez funkcji automatycznej aktualizacji czasu - w takich sytuacjach konieczne jest ręczne ustawienie godziny. Wszystkie te osoby z pewnością już zaczęły poszukiwać informacji na temat terminu zmiany czasu z letniego na zimowy w tym roku.

Zmiana czasu na zimowy w Wielkiej Brytanii (i nie tylko)

W Wielkiej Brytanii obecnie jeszcze wciąż zegarki wskazują godzinę według British Summer Time (BST). Oznacza to, że przy zmianie czasu na zimowy zaczniemy stosować Greenwich Mean Time (GMT). W związku z trwającą jesienią i zbliżającą się zimą zmiana ta nastąpi już niebawem. Kiedy dokładnie należy przestawić zegarek na czas zimowy? Czy o tej porze roku cofany czas o godzinę, czy przestawiamy zegarki o godzinę do przodu?

Przestawiamy zegarki o godzinę do przodu czy do tyłu?

To drugie pytanie jest dla wielu osób jeszcze bardziej stresujące, niż kwestia samej daty zmiany czasu. Bo jeśli zegarki przestawiamy o godzinę do tyłu, oznacza to, że możemy pospać godzinę dłużej i raczej jest wtedy mała szansa, że przegapimy umówione spotkanie lub inne zaplanowane wydarzenia. Jeśli jednak zegarki przestawiamy o godzinę do przodu, oznacza to niestety, że jedną godzinę po prostu tracimy, czyli śpimy o godzinę krócej. W takiej sytuacji brak świadomości faktu, że dany weekend to weekend zmiany czasu, może popsuć nasze plany.

Kiedy zmiana czasu na zimowy?

Zmiana czasu z letniego na zimowy następuje zawsze w ostatni weekend października. W nocy z soboty na niedzielę zegarki przestawiamy wtedy o godzinę do tyłu (z godziny trzeciej na godzinę drugą). W tym roku zmiana czasu z letniego na zimowy nastąpi w nocy z soboty na niedzielę 30 października 2022 roku, czyli w noc poprzedzającą Halloween. Zegarki przestawiamy o godzinę do tyłu, co oznacza, że pośpimy godzinę dłużej. I choć zmiana czasu sama w sobie bywa zwyczajem kontrowersyjnym, mało zrozumiałym i dość niekomfortowym, to jednak dodatkowa godzina snu rekompensuje całą niewygodę - ale niestety tylko zimą, bo przy letniej zmianie czasu będziemy spać o godzinę krócej.

Kiedy wrócimy do czasu letniego w 2023 roku?

Zegarki przestawiamy na czas letni zwyczajowo wiosną, a dokładnie - zawsze w ostatni weekend marca. W 2023 roku będzie to w nocy z soboty na niedzielę 26 marca. Niestety, jak już wspomnieliśmy, zmiana czasu na letni ma ten minus, że zabiera nam godzinę snu, ponieważ przestawiamy zegarki o godzinę do przodu (z godziny drugiej na godzinę trzecią). W zamian za to wieczory będą jednak dłużej jasne. Pod koniec marca 2023 przestawimy się więc z Greenwich Mean Time (GMT) na British Summer Time (BST).

Dlaczego zmieniamy czas dwa razy w roku?

Skąd wziął się pomysł przestawiania zegarków aż dwa razy w roku i czy jest on na pewno racjonalny? Temat ten jest dosyć kontrowersyjny, ponieważ zmiana czasu nie jest poparna żadnym naukowym powodem. Zwolennicy tej praktyki utrzymują jednak, że zmiana czasu z zimowego na letni i na odwrót pozwala w pełni wykorzystać światło dzienne podczas pór roku. Pomysł ten został pierwotnie zasugerowany przez Benjamina Franklina w 1784 roku. Podczas podróży do Paryża przyszło mu do głowy, że jeśli miejscowi zmienią swój harmonogram snu i wstaną wcześniej, gdy będzie jaśniej, mogą zaoszczędzić na oleju do lamp i świecach. Zwyczaj zmiany czasu nie obowiązuje bezwzględnie na całym świecie, jednak podporządkowuje się mu wiele państw Globu.

