Kiedy przestawiamy zegarki na czas letni? Zobacz datę zmiany czasu 2021

Fot. Getty

Kiedy przestawiamy zegarki na czas letni? Kiedy nastąpią obie zmiany czasu w 2021 roku? Sprawdź kiedy i dlaczego zmieniamy czas na letni i zimowy.

Zmiana czasu następuje zawsze w weekend z soboty na niedzielę. Kiedy trzeba przestawić zegarki na czas letni?

Kiedy przestawiamy zegarki na czas letni?

W tym roku wiosenna zmiana czasu 2021 nastąpi pod koniec kwietnia, tydzień przed Świętami Wielkanocnymi. Oznacza to, że w tym roku przestawimy zegarki na czas letni z soboty na niedzielę 27/28 marca. Dobrze jest jednak pamiętać, że współcześnie w znaczącej większości urządzeń elektronicznych, takich jak komputery, tablety, smartfony czy elektroniczne zegarki, czas przestawia się automatycznie.

Zmiana czasu 2021

Każdego roku zmiana czasu następuje dwukrotnie. Wiosną zmieniamy czas na tzw. czas letni, czyli dostosowany do większego nasłonecznienia, którego doświadczamy wiosną, latem i wczesną jesienią. Minusem przestawienia zegarów na czas letni jest to, że w weekend zmiany czasu śpimy o godzinę krócej, ponieważ przesuwamy wskazówki zegarów z godziny 2 na godzinę 3 w nocy. Jednym z efektów marcowej zmiany czasu jest to, że jasne wiosenno-letnie wieczory są dłuższe - co współgra z późnymi godzinami zachodów słońca w tym okresie.

Jesienią zmieniamy czas na zimowy przestawiając zegarki o godzinę do tyłu, dzięki czemu możemy pospać godzinę dłużej. Ponadto, jednym z celów zmiany czasu na zimowy jest to, by poranki były jaśniejsze, co wiąże się oczywiście z godziną wschodu słońca, która wraz z postępującą jesienią jest coraz późniejsza. W 2021 roku zmiana czasu na zimowy nastąpi z soboty na niedzielę 30/31 października. Przysuniemy wtedy wskazówki zegarów z godziny 3 na godzinę 2 w nocy.