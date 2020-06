Fot. Getty

W kraju nad Wisłą wciąż obowiązują kontrole graniczne oraz kwarantanna dla Polaków wjeżdżających na terytorium RP w celach innych niż zawodowe lub edukacyjne. Kiedy Polska otworzy granice i wznowi loty?

Obecnie do Polski nie można dostać się samolotem - czyli środkiem komunikacji najbardziej popularnym wśród emigrantów z Wielkiej Brytanii czy Irlandii. Mimo niejasnych komunikatów ze strony rządu co do powrotu do normalności, linie lotnicze, jak choćby Ryanair, rozpoczęły sprzedaż biletów na loty wakacyjne do Polski. Czy jednak podróż do Polski samolotem już w lipcu rzeczywiście będzie możliwa?

Ministrowie rządu Mateusza Morawieckiego niestety wciąż są w tej kwestii mocno podzieleni. Według informacji „Wirtualnej Polski”, co najmniej jeden z kluczowych ministrów chce znacznego wydłużenia obowiązujących restrykcji. Ministrem tym jest szef resortu spraw wewnętrznych i administracji, Mariusz Kamiński.

Kiedy w Polsce nastąpi otwarcie granic i wznowienie lotów?

Zarówno przedstawiciele ministerstwa aktywów państwowych, jak i ministerstwa rozwoju, stoją na stanowisku, że polskie granice powinny zostać otwarte tak szybko, jak jest to możliwe. Termin, który jest przy tym wskazywany to 15 czerwca - wtedy właśnie miałby zostać wznowiony ruch lotniczy.

Wiceminister MAP, Artur Soboń, mówił pod koniec maja w Polskim Radiu: "Pewnie byłoby dobrze, gdyby tak się stało, także dla naszych spółek – mówię tu przede wszystkim o Polskiej Grupie Lotniczej i spółce LOT, która dzięki temu mogłyby odżyć". Podobnie wyrażała się minister rozwoju, Jadwiga Emilewicz, 21 maja, sugerując, że zniesienie kontroli na granicach wewnętrznych UE mogłoby nastąpić właśnie w połowie czerwca: „W połowie czerwca większość granic w Unii Europejskiej prawdopodobnie będzie otwarta” - mówiła minister w rozmowie z portalem GazetaWroclawska.pl.

Jednak z informacji „Wirtualnej Polski” wynika, że szef polskiego MSWiA jest przeciwny tak szybkiemu otwarciu granic. Co więcej, jest on zwolennikiem dalszego utrzymania kwarantanny dla osób wjeżdżających na terytorium RP.

Do kiedy kwarantanna w Polsce dla osób wjeżdżających do kraju?

Na razie jednak wciąż obowiązują zasady ogłoszone przez rząd 13 marca i zmienione od 16 maja - dotyczące przekraczania granicy, kontroli granicznych, a także konieczności odbycia 14-dniowej kwarantanny po wjeździe do kraju (z kwarantanny zwolnione są poszczególne grupy, m.in. osoby podróżujące z Wielkiej Brytanii w celach zawodowych oraz polscy studenci i uczniowie). W kwestii kontroli granicznych obowiązuje nadal termin 12 czerwca. W sprawie kwarantanny, otwarcia granic oraz wznowienia lotów decyzję w najbliższych dniach będzie musiał podjąć polski premier, Mateusz Morawiecki.