„Kiedy Polska jest zagrożona, Wielka Brytania zawsze jest gotowa pomóc” - ważne słowa Borisa Johnsona po spotkaniu z Mateuszem Morawieckim

Fot. Getty

Dziś wczesnym popołudniem premier Boris Johnson spotkał się w Warszawie z premierem Mateuszem Morawieckim. Po spotkaniu obaj premierzy wzięli udział we wspólnej konferencji prasowej.

Musimy zdecydowanie dbać o bliskośćnaszych sojuszy, Wielka Brytania dała wspaniały dowód solidarności, zarówno z Ukrainą, z Polską i z całą tą wschodnią częścią NATO – zaznaczył na konferencji prasowej Mateusz Morawiecki, nawiązując tym samym do faktu przysłania przez rząd UK do Polski 350 brytyjskich żołnierzy. Premier polskiego rządu zaznaczył także, jak ważne jest, by państwa NATO trzymały się teraz razem, w obliczu „celu politycznego Putina” jakim jest „rozbicie NATO”. - My musimy zdecydowanie okazywać, jak bardzo jesteśmy spójni. Jest między nami ogromne zrozumienie, co do tych napięć, które są na wschodniej flance NATO. (…) Rosja stawia przed nami taką alternatywę - albo będzie suwerenna, z zachowaniem integralności terytorialnej Ukraina, albo będzie pokój i spokój. To jest fałszywa alternatywa. Chcemy prawa narodów, państw do samostanowienia, prawa do obrony swojej integralności terytorialnej i chcemy oczywiście także spokoju, pokoju. (…) Tak naprawdę na jednej szali jest i wolność, i bezpieczeństwo Europy, a na drugiej szali jest właśnie destabilizacja i to, co próbuje dziś zgotować Kreml – dodał premier.