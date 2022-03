Kiedy polować na okazje w supermarketach w UK? Zobacz, w jakich godzinach masz największą szansę kupić produkty z „żółtą naklejką”

Fot. Getty

Artykuły spożywcze w brytyjskich supermarketach, takich jak Tesco czy Asda, są często przeceniane niedługo przed upływem terminem ważności. Kiedy zatem najlepiej jest polować na okazje i na produkty z „żółtą naklejką”? Zobaczcie!

Istnieje wiele sposobów na oszczędzanie, w tym korzystanie z kart lojalnościowych lub z ofert „2 w cenie 1”. Ale chyba nic nie przebije produktów oznaczonych „żółtą naklejką”, których termin ważności zbliża się ku końcowi, a których cena jest często obniżana w znaczący sposób. Choć, jak pewnie wszyscy dobrze wiemy, termin przydatności niekoniecznie oznacza jeden czy dwa dni, ale często nawet kilka dni. A przecież każdy produkt nadaje się do spożycia jeszcze przynajmniej dzień (mleko, sery) lub więcej od daty podanej na opakowaniu.

Kiedy jest największa szansa na zakup przecenionych produktów w brytyjskich supermarketach?

Supermarkety przeceniają swoje produkty w różnych porach, dlatego warto wiedzieć, kiedy wyjść do sklepu, żeby zapolować na najlepsze okazje. Oto, co w tym względzie ustalili eksperci Ocean Finance:

Marks & Spencer's – odwiedź sklep na godzinę przed jego zamknięciem;

Morrisons - odwiedź sklep po 18;

Sainsbury's - odwiedź sklep po 18;

Asda - odwiedź sklep po 19;

Waitrose - odwiedź sklep po 18;

Daty ważności są szacunkowe

Wielu ekspertów przypomina, że daty ważności na artykułach spożywczych stanowią jedynie oszacowanie ich przydatności do spożycia i bardzo często nie są dokładne. Z drugiej strony supermarkety są zobowiązane do wyrzucania do śmieci takich produktów i zależy im na tym, żeby pozbyć się ich zanim do tego dojdzie. Dla sklepów każdy wyrzucony produkt oznacza stratę, dlatego są skłonne bardzo obniżyć ich cenę, byle na tym nie stracić (może i nie zarobić, ale przynajmniej nie musieć do tego dopłacać). Z kolei konsument, który ma wyczucie, który produkt nadaje się do spożycia po przekroczeniu daty ważności, oceniając to na postawie jego konsystencji, smaku i zapachu, może cieszyć się pysznymi artykułami spożywczymi w wyśmienitych cenach (czasem jest to naprawdę niewielki ułamek ceny wyjściowej).