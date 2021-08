Kiedy początek roku szkolnego w UK? Oto daty powrotu do szkół w Szkocji, Anglii, Walii i Irlandii Północnej

Fot. Getty

Kiedy dzieci w UK wracają do szkół po wakacyjnej przerwie? Sprawdź daty rozpoczęcia jesiennego trymestru w roku szkolnym 2021/2022 w Szkocji, Anglii, Walii i Irlandii Północnej.

Dla rodziców, którzy mają dzieci w wieku szkolnym, sierpień to miesiąc, w którym rozpoczynają się przygotowania do nowego roku szkolnego. Mieszkając na Wyspach trzeba jednak pamiętać, że powrót do szkół po wakacyjnej przerwie w Szkocji odbywa się znacznie wcześniej niż w Anglii, Walii i Irlandii Północnej. Poniżej znajdziesz kalendarz najważniejszych dat.

Tegoroczne wakacje zbiegły się z okresem największych poluzowań w zasadach lockdownu w całej Wielkiej Brytanii. Po trudnych edukacyjnie miesiącach, dzieci i młodzież miały więc okazję odpocząć, spotykając się swobodnie zarówno z rówieśnikami, jak i z rodziną, mieszkającą w innych domostwach, miejscowościach czy nawet w innych częściach UK. Niestety, jak co roku, w sierpniu wakacje dobiegają końca - w Szkocji trochę szybciej, a w pozostałych częściach Zjednoczonego Królestwa nieco później. Jakie są zatem różnice w datach rozpoczęcia roku szkolnego między poszczególnymi częściami UK?

Kiedy początek roku szkolnego 2021/2022 w Szkocji?

W Szkocji wakacje letnie rozpoczynają się wcześniej niż w Anglii, Walii czy nawet Irlandii Północnej. W większości szkockich rejonów rok szkolny skończył się w piątek 25 czerwca, a w niektórych miejscach zakończenie roku odbyło się jeszcze wcześniej.

Wcześniejszy początek wakacji oznacza, że dzieci w Szkocji również szybciej kończą wakacje. W większości rejonów lekcje rozpoczęły się w środę 18 sierpnia, a w niektórych rozpoczęły się już w poniedziałek 16 sierpnia lub jeszcze tydzień wcześniej. Dokładną datę rozpoczęcia roku szkolnego w placówce, do której uczęszcza Twoje dziecko, możesz sprawdzić w wyszukiwarce na stronie rządowej (mygov.scot).

Kiedy początek trymestru jesiennego w Anglii i Walii?

W Anglii i Walii letnie wakacje rozpoczęły się niemal miesiąc później niż w Szkocji. Większość szkół w Anglii zakończyła rok szkolny w piątek 23 lipca, a w Walii 16 lipca. Oznacza to, że w Anglii i Walii rok szkolny rozpoczyna się również nieco później niż w Szkocji. Walijskie i angielskie dzieci wrócą do szkół na trymestr jesienny w środę 1 września lub tydzień później - daty mogą nieznacznie różnić się między sobą, zależnie od poszczególnych councili. Dokładną datę rozpoczęcia nowego trymestru w szkole Twojego dziecka możesz sprawdzić na stronie rządowej (gov.uk), podając w wyszukiwarce, do jakiego councili przynależy szkoła Twojego dziecka.

Kiedy powrót do szkół w Irlandii Północnej?

Choć początek nowego roku szkolnego w Irlandii Północnej nastąpi 1 września, czyli zbiega się z początkiem roku szkolnego w Anglii i Walii, Irlandia Północna słynie z najdłuższych letnich wakacji w całym Zjednoczonym Królestwie. Irlandzkie dzieci zakończyły naukę już pod koniec czerwca, co oznacza, że miały do dyspozycji dwa pełne miesiące wolnego. Kalendarium roku szkolnego 2021/2022 można sprawdzić na stronach rządowych (education-ni.gov.uk).