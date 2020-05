Kiedy otworzą sklepy IKEA w Wielkiej Brytanii? W Polsce były gigantyczne kolejki

4 maja otwarto sklepy IKEA w Polsce, co doprowadziło do gigantycznych kolejek. Jak sytuacja będzie wyglądała w Wielkiej Brytanii? Zobaczcie, kiedy szwedzki gigant zamierza wrócić do handlu na Wyspach.

Po otwarciu sklepów IKEA w Polsce, nasi rodacy tłumnie ruszyli na zakupy tworząc gigantyczne kolejki. Podobna sytuacja była także w Niemczech, gdzie mieszkańcy także zatęsknili za szwedzkim designem.

Tak wyglądało otwarcie sklepów IKEA w Niemczech:

Z podanych informacji wynika, że w Wielkiej Brytanii IKEA zamierza otworzyć 18 oddziałów w UK w ciągu dwóch następnych tygodni. Zgodnie z doniesieniami - jednak nieoficjalnymi - sklepy szwedzkiej marki mogą zostać otwarte już 18 maja.

Pod koniec marca wszystkie 22 oddziały IKEA w Wielkiej Brytanii zostały zamknięte, jednak klienci mogą robić nadal zakupy online, a produkty są im dostarczane do domów. Jeszcze 20 marca IKEA poinformowała, że zakupy przez internet będą możliwe, a dostawa nie będzie wymagała kontaktu personalnego.

Jak powiedział Peter Jelkeby:

- Czasy są wyjątkowe, a priorytetową kwestią dla nas jest zapewnienie zdrowych i bezpiecznych warunków naszym klientom i pracownikom. Słuchaliśmy uważnie rad rządów Wielkiej Brytanii i Irlandii, i monitorujemy rozwój sytuacji.