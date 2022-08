Kiedy podwyżka limitu cen energii w UK? Sprawdź terminy aktualizacji Ofgem na najbliższy rok

Fot. Getty

Rachunki za energię w UK rosną, a w nadchodzących miesiącach limity cenowe sięgną rekordowych pułapów. Aby przygotować się na to z wyprzedzeniem, warto wiedzieć kiedy i jak bardzo Ofgem podniesie limity.

W ostatnich miesiącach życie w Wielkiej Brytanii przestało być tak bezproblemowe, jak było od lat, a według prognoz - na razie będzie tylko trudniej. Koszty życia - w tym rachunki za gaz i prąd - mocno idą w górę i taka tendencja utrzyma się prawdopodobnie co najmniej co połowy przyszłego roku.

Biorąc pod uwagę najnowsze prognozy, przeciętne brytyjskie gospodarstwo domowe może być zmuszone płacić niemal dwukrotnie wyższe rachunki za energię w pierwszym kwartale 2023 roku. Zamiast obecnych 164 funtów miesięcznie, będzie to prawdopodobnie 355 funtów miesięcznie. Co więcej, niektórzy analitycy prognozują, że limit cen wzrośnie jeszcze bardziej.

Na czym polega limitowanie cen energii w Wielkiej Brytanii?

Limit cen energii został wprowadzony w UK w styczniu 2019 roku w celu ochrony brytyjskich konsumentów przed krótkoterminowymi wahaniami cenowymi. Nie jest to jednak ogólny i bezwzględny limit, co oznacza, że gospodarstwa domowe zużywające dużo energii mają siłą rzeczy wyższe rachunki.

Pułap maksymalnej kwoty, jaką dostawcy energii mogą pobierać od klientów w Anglii, Walii i Szkocji jest ustalany przez Ofgem. Zgodnie z obecnymi zasadami, aktualizacja limitu następuje co kwartał, czyli co trzy miesiące, jednak wcześniej była dokonywana tylko dwa razy w roku, czyli co sześć miesięcy. Zwiększenie częstotliwości ogłoszono dopiero w sierpniu tego roku, co oznacza, że kwartalne aktualizacje limitu cen energii w UK dopiero się rozpoczynają.

Kiedy Ofgem ogłasza nowe limity ceny energii w UK?

Najbliższa aktualizacja limitu cen energii w UK ma nastąpić od października, ale ogłoszenie nowego pułapu nastąpi z ponad miesięcznym wyprzedzeniem, bo już 26 sierpnia br. Okres obowiązywania nowego limitu cenowego będzie trwał od 1 października do 31 grudnia 2022. Później nastąpi kolejna aktualizacja - również ogłoszona z ponad miesięcznym wyprzedzeniem.

Według MoneySavingExpert.com aktualizacja limitów cen energii w UK i ogłoszenia Ofgem dotyczące nowych pułapów cenowych nastąpią w poniższych terminach:

limit obowiązujący od 1 października do 31 grudnia 2022 zostanie ogłoszony 26 sierpnia 2022

limit cen energii obowiązujący od 1 stycznia do 31 marca 2023 zostanie ogłoszony 24 listopada 2022

limit obowiązujący od 1 kwietnia do 30 czerwca 2023 zostanie ogłoszony 27 lutego 2023

limit obowiązujący od 1 lipca do 30 września 2023 zostanie ogłoszony 26 maja 2023

limit na okres od 1 października do 31 grudnia 2023 będzie ogłoszony 25 sierpnia 2023r.

O ile wzrosną ceny energii w UK w październiku?

Według najnowszych przewidywań firmy konsultingowej Auxilione, październikowy pułap zostanie ustalony na poziomie 3576 GBP rocznie dla przeciętnego gospodarstwa domowego. Dla porównania, obecnie jest to 1971 GBP. Następnie od stycznia limit może zostać podniesiony nawet do 4799 GBP, a ostatecznie w kwartale od kwietnia do czerwca przyszłego roku miałby wynosić już 6089 GBP w skali roku - według Auxilione.

Auxilione nie jest oczywiście jedyną firmą, która próbuje przewidzieć decyzje Ofgem w nadchodzących miesiącach. Według prognozy banku Citi, największego banku na świecie, limity w styczniu i kwietniu 2023 wzrosną nieco mniej, co do 4567 funtów w pierwszym kwartale przyszłego roku i do 5816 funtów w drugim kwartale.

