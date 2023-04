Kiedy odbędą się następne wybory parlamentarne w Wielkiej Brytanii?

Czy wybory do Izby Gmin mogą się odbyć wcześniej?

Kiedy odbędą się następne wybory parlamentarne? Według dziennikarzy „The Daily Telegraph” elekcja posłów do Izby Gmin będzie mieć miejsce jesienią 2024 roku. Dla Rishiego Sunaka i Partii Konserwatywnej będzie to optymalny termin, zwiększający ich szanse na dobry wynik wyborczy.

Według doniesień brytyjskich mediów Rishi Sunak jest w trakcie „planowania wyborów powszechnych”. Brytyjski premier objął swoje stanowisko, zostając liderem torysów w dniu 24 października 2022, po tym jak Liz Truss w niesławie ustąpiła ze stanowiska szefowej rządu. Kadencji Sunaka towarzyszyły wątpliwości dotyczące jego umocowania na stanowisku, które piastował. Otóż o tym, że premierem kraju został obecny lider Partii Konserwatywnej, decydowali jej członkowie, a nie wszyscy obywatele UK. Rzecz jasna rozwiązanie takie pozostaje w interesie obozu rządzącego, który obecnie nie cieszy się wysokimi notowaniami wśród opinii publicznej. Z tego powodu obecny rząd może chcieć odkładać następne wybory powszechne tak długo, jak to jest tylko możliwe. Według „The Daily Telegraph” elekcja do Izby Gmin odbędzie się na jesień 2024 roku. Jeśli stanie się tak w istocie, to obecny rząd oddałby się pod osąd wyborców po dwóch latach sprawowania rządów.







Kiedy odbędą następne wybory powszechne w Wielkiej Brytanii?

Jak podaje portal informacyjny „Metro”, chociaż nie ma ustalonej daty następnych wyborów powszechnych w Wielkiej Brytanii, muszą się one odbyć nie później niż w czwartek, 23 stycznia 2025. Czym jest to spowodowane? Zgodnie z obowiązującym prawem muszę one mieć miejsce w odstępie nie dłuższym niż pięć lat od poprzedniego, bez względu na to, ilu premierów kierowało rządem.

Zgodnie z obowiązującym prawem maksymalna kadencja parlamentu wynosi pięć lat od dnia, w którym zebrał się on po raz pierwszy. Obecny parlament zebrał się po raz pierwszy we wtorek 17 grudnia 2019. Rozwiązałby się automatycznie we wtorek 17 grudnia 2024 roku, chyba że zostałby rozwiązany wcześniej przez króla.

Według oficjalnych stron rządowych gov.uk w takim przypadku tzw. Polling Day miałby miejsce dokładnie 25 dni później.

Czy wybory do Izby Gmin mogą się odbyć wcześniej?

Tak wybory parlamentarne mogą odbyć się wcześniej niż w 2025 roku, jak to zostało opisane wyżej. Według źródeł w rządzie, na które powołują się dziennikarze „Telegrapha”, premier szykuje się do zarządzenia wyborów jesienią 2024 roku. Według Rishiego Sunaka byłaby to optymalna data, które zmaksymalizowałaby szansę na utrzymanie się u władzy Partii Konserwatywnej.

Dlaczego torysi chcieliby wyborów akurat wtedy? W gospodarce wystąpiłoby ożywienie, a w ramach Autumn Statement rząd mógłby ogłosić np. obniżkę podatków i na takiej „fali” walczyć o głosy. Przypomnijmy, w chwili obecnej w sondażach Partia Konserwatywna traci 18 punktów procentowych do Partii Pracy.

Kto może zarządzić wybory powszechne?

Decyzja o przeprowadzeniu przedterminowych wyborów należy zwykle do premiera. Po uchyleniu ustawy Fixed-Term Parliaments Act możliwość rozwiązania parlamentu zostało zwrócone królowi lub królowej brytyjskiej, za radą lub na wniosek premiera, a nie większością dwóch trzecich głosów w parlamencie.

Istnieje jednak jeszcze kilka innych dróg, dzięki którym można by zwołać wybory. Jeśli parlament przegłosowałby wotum nieufności dla rządu, to parlament zostaje rozwiązany i ogłaszana jest general election. Nieco mniej jaśnie wygląda sytuacja, gdy wotum nieufności pojawia się w ramach King’s Speech, co również wiązałoby się z zarządzeniem wyborów.

Jakie były wyniki ostatnich wyborów?

Ostatnie wybory powszechne odbyły się w czwartek, 12 grudnia 2019 roku. Głównymi pretendentami byli ówczesny przywódca konserwatystów Boris Johnson i ówczesny przywódca Partii Pracy Jeremy Corbyn. O głosy wyborców walczyli też pierwsza minister Szkocji Nicola Sturgeon ze Szkockiej Partii Narodowej (SNP), przywódca Plaid Cymru Adam Price i ówczesny lider Liberalnych Demokratów Jo Swinson. Torysi zdobyli większość wynoszącą aż 80 mandatów. Zagłosowało na nich 43,6% wyborców – to najwyższy taki odsetek od 1979 roku.

