Kto kwalifikuje się do pobierania zasiłku Personal Independence Payment (PIP)?

Personal Independence Payment to zasiłek, który wypłaca się w momencie, kiedy osoba ma trudności ze zdrowiem i nie jest w stanie ponieść kosztów utrzymania.

Personal Independence Payment w skrócie PIP jest dostępny dla osób, które mają powyżej 16 lat i są długotrwale niepełnosprawne. Nie może być on wypłacany osobie, która jest w wieku emerytalnym. Ma on zapewnić osobie go pobierającej środki na utrzymanie oraz życie. Zastępuje on zasiłek DLA (przeznaczony dla osób niepełnosprawnych). Może on również być wypłacony osobom, które są długotrwale chore.

Zasiłek PIP otrzymują osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore, przy czym dolna granica długości choroby to 3 miesiące. Ponadto osoba zgłaszająca wniosek musi mieszkać w Wielkiej Brytanii przynamniej dwa lata lub musi pochodzić z kraju Unii Europejskiej. Zasiłek ten może być wykorzystywany w przypadku, gdy pojawią się trudności z:

- przygotowywaniem posiłków

- myciem się

- ubieraniem

- czytaniem i komunikacją

- zażywaniem leków

- wydawaniem pieniędzy

- kontaktami z otoczeniem

Zasiłek ten wypłacany jest raz w tygodniu, a jego wysokość jest szacowana przez urzędników. PIP obejmuje zarówno zasiłek przeznaczony dla osób, które mają problemy z poruszaniem się oraz mają trudności z pokryciem kosztów życia. Można otrzymać zasiłek w dwóch takich przypadkach jednocześnie lub w jednym. Wysokość zasiłku w przypadku pokrycia kosztów życia wynosi 57,30 funtów lub 85,60. W przypadku problemów z poruszaniem się i mobilnością wynosi on 22,65 lub 59,75 funtów.

Aby ubiegać o się zasiłek PIP należy skontaktować się Ministerstwem Pracy i Emerytur pod telefonem: 0800 917 2222.