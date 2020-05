Kiedy możemy spodziewać się ponownego otwarcia zakładów fryzjerskich i salonów kosmetycznych?

W dniu wczorajszym premier Johnson ogłosił zapowiedz planu stopniowego łagodzenia lockdownu. Od czerwca część sklepów i szkół ma zostać otwarta, ale co z zakładami fryzjerskimi i salonami piękności?

Po prawie dwóch miesiącach od wprowadzenia rządowych restrykcji związanych z pandemią koronawirusa na terenie Wielkiej Brytanii wciąż nie ma jasności co do daty ponownego otwarcia salonów fryzjerskich. W dniu wczorajszym Boris Johnson zapowiedział plan łagodzenia lockdownu, więcej szczegółów dotyczących rządowej "mapy drogowej" poznamy dziś, w godzinach południowych, gdy odpowiednie dokumenty pojawią się w Izbie Gmin. Jednak już po jego wczorajszym telewizyjnym orędziu wiadomo, że od środy będziemy mogli spędzać więcej czasu na zewnątrz. Nie będzie już limitu aktywności poza domem, będziemy mogli opalać się w parkach i na plażach, oraz uprawiać sport. Ale co z zakładami fryzjerskimi i salonami piękności?

Fryzjerzy wrócą do pracy w drugiej połowie czerwca?

Fryzjerzy "zostali zamknięci" wraz z innymi podmiotami świadczącymi usługami w marcu. Wlicza się ich do sektora detalicznego i zgodnie z taką klasyfikacją niektórzy eksperci uważają, że ponowne otwarcie ich zakładów będzie miało miejsce w czerwcu, o ile rząd będzie postępował zgodnie z zaprezentowanym przez Johnsona planem łagodzenia obostrzeń. O ile rzecz jasna nie dojdzie czegoś niespodziewanego, jak na przykład gwałtownego wzrostu zachorowań.

"Myślę, że fryzjerzy zostali policzeni jako część sektora retail, po tym jak Boris Johnson zapowiedział, że od początku czerwca nastąpi stopniowe otwieranie sklepów" - komentował dla "The Daily Telegraph" Millie Kendall stojący na czele British Beauty Council, organizacji zrzeszającej przedsiębiorców z branży beauty.

A czy Wy tęsknicie za swoim fryzjerem? Czy macie już dość nierównej walki z przerośniętymi włosami? A może marzycie o wizycie u barbera? Jeśli tak, to zapraszamy do wzięcia udziały w naszej wideo-ankiecie i wyrażenia zdania na ten temat na naszym profilu na FB.

Co z salonami piękności?

"Jestem przekonany, że fryzjerzy mogą stać się częścią drugiej fazy tego procesu, który potencjalnie może trwać od połowy czerwca do końca czerwca. W związku z tym, że w salonach piękności mamy do czynienia z bliższym kontaktem pomiędzy ludźmi, data w tym przypadku może inna" - uzupełniał Kendall.

Warto zaznaczyć, że Kendall wychodzi z założenia, że rząd Johnsona traktuje branżę beauty jak część sektora detalicznego, dzięki czemu jego ponowne otwarcie miałoby mieć miejsce w okolicach czerwca. Zwróćmy uwagę, że planowo sektor hotelarski ma być otwarty w lipcu.

Jak będzie wyglądało stosowanie reguł "social distancing" w salonach? Czy będzie wymagane zachowanie dodatkowych środków bezpieczeństwa, takich jak noszenie masek i rękawiczek? Mamy nadzieję, że wkrótce poznamy odpowiedzi na ten pytania!