Nowy premier UK: Kiedy i w jaki sposób torysi wybiorą następcę Theresy May?

Wyścig o fotel premiera Wielkiej Brytanii oficjalnie rozpoczyna się 10 czerwca - do tego czasu członkowie Partii Konserwatywnej mają czas na podjęcie decyzji, czy chcą kandydować. Do końca czerwca brytyjscy posłowie przeprowadzą serię głosowań, pozostawiając jednak torysom ostateczny wybór.

Wyścig o fotel premiera UK ma dwa etapy.

ETAP I

Po tym, jak ogłoszona zostanie oficjalna i ostateczna lista kandydatów na premiera UK i lidera Partii Konserwatywnej, wszyscy brytyjscy posłowie wezmą udział w serii głosowań, by wskazać, kogo spośród nominowanych kandydatów widzieliby na czele nowego rządu. W każdej rundzie z serii głosowań kandydat, który zdobędzie najmniejszą liczbę głosów odpadnie z wyścigu. Posłowie będą głosować do czasu aż pozostanie tylko dwóch kandydatów. Zwykle etap ten trwa kilka dni, a ponadto, kandydaci często sami wycofują się z wyścigu, gdy widzą, że ich szanse na wygraną są nikłe.

ETAP II

Drugi etap to głosowanie pocztowe, w którym udział biorą wyłącznie członkowie Partii Konserwatywnej. Ich zadaniem jest wyłonić nowego premiera i lidera partii spośród dwóch kandydatów wskazanych przez ogół posłów. Jak podaje "The Guardia", liczba głosujących w drugim etapie wynosi około 120 000 osób - i to właśnie oni wybiorą nowego szefa lub szefową brytyjskiego rządu.

Theresa May datę swojego odejścia podała do publicznej wiadomości 24 maja, ale oficjalnie poda się do dymisji dopiero 7 czerwca. Ponadto, May będzie pełniła obowiązki premiera do czasu, gdy torysi wybiorą nowego lidera.

Ostateczne listy nominowanych kandydatów mają zostać zamknięte 10 czerwca, a sam proces wyboru nowego premiera powinien zakończyć się w połowie lipca, by nowy premier objął władzę jeszcze przed wakacyjną przerwą w obradach parlamentu.