Kiedy i o ile wzrosną ceny leków na receptę przepisywanych przez NHS w Anglii?

Opłaty NHS Prescription Charge, czyli koszt leków przepisywanych na receptę w Anglii, rośnie zwykle w kwietniu każdego roku i odzwierciedla on inflację. Niestety w ostatnim czasie mamy do czynienia z rekordową inflacją, co budzi też obawy dotyczące dużej podwyżki cen leków przepisywanych przez NHS.

Jedynie w Anglii każdego roku przeprowadza się podwyżkę cen leków na receptę przepisywanych przez służbę zdrowia, a w Walii, Szkocji i Irlandii Północnej nie ma z tego tytułu żadnych opłat, którymi obciąża się pacjentów. Już w 2020 roku eksperci z ugrupowania Royal Pharmaceutical Society alarmowali, że ceny leków są wysokie, a w międzyczasie mieliśmy już w 2021 roku do czynienia z jedną podwyżką. Jak będzie w tym roku i czego możemy się spodziewać?

Kiedy wzrosną ceny leków na receptę?

Zewsząd bombardują nas informacje o wzroście kosztów życia i są one już tak wyraźne, że każdy mieszkaniec Wysp może je odczuć sam na własnym portfelu. Niestety w kwietniu mają do inflacji dojść jeszcze podwyżki cen energii i najprawdopodobniej – jak każdego roku – podwyżka cen leków na receptę.

Zwykle ze wzrostem opłaty NHS Prescription Charge, czyli cen leków na receptę mamy do czynienia 1 kwietnia każdego roku. Ze względu na dużą inflację w ostatnim czasie przewiduje się także, że i ta opłata zostanie podniesiona, jednak do tej pory nie zostało to jeszcze potwierdzone przez rząd.

O ile może wzrosnąć NHS Prescription Charge?

Eksperci twierdzą jednak, że nowe koszty leków na receptę w Anglii można określić hipotetycznie obserwując trendy z poprzednich lat. Przeprowadzone badania pokazują, że ceny recept wzrastają średnio o 2,35 proc. rok do roku. Jeśli trend ten się utrzyma, możemy oczekiwać, że opłaty za recepty NHS wzrosną z 9,35 GBP do 9,57 GBP od 1 kwietnia.

Ponadto przy utrzymaniu obecnego trendu wzrostu, do roku 2035 możemy oczekiwać podwyżki aż do 13 funtów. Niektórzy podkreślają, że opłaty za receptę w Anglii pomogły sfinansować 0,5 budżetu NHS w latach 2018-19, w sumie aż 576 milionów funtów.

Kto nie musi płacić za leki na receptę?

Jak już wspomnieliśmy, jedynie mieszkańcy Anglii muszą płacić za recepty NHS. Z kolei pacjenci mieszkający w Walii, Szkocji i Irlandii Północnej mogą odebrać leki bezpłatnie. Dla każdego, kto mieszka w Anglii, środki antykoncepcyjne również powinny być bezpłatne. Ponadto w Anglii są też określone grupy, które są zwolnione z płacenia za recepty, w tym:

- osoby powyżej 60. roku życia

- osoby poniżej 16. roku życia

- osoby uczące się w wieku od 16 do 18 lat

- każda osoba posiadająca „maternity exeption certificate” (będąca w ciąży lub mająca dziecko do 12 miesięcy)

- każda osoba z ważnym „medical exemption certificate” (dla osób ze specyficznymi problemami zdrowotnymi lub niepełnosprawnością fizyczną)

- osoby z ważnym „war pension exemption certificate”

- pacjenci hospitalizowani

- osoba pobierająca określone zasiłki m.in. Jobseeker’s Allowance i Universal Credit.