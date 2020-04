Kiedy Boris Johnson wróci do pracy? Zobacz, co wiadomo o stanie zdrowia brytyjskiego premiera

Fot. Getty

Boris Johnson po wyjściu ze szpitala w Niedzielę Wielkanocną wciąż przebywa posiadłości w Chequers, gdzie powraca do zdrowia po leczeniu na oddziale intensywnej terapii. Kiedy można spodziewać się powrotu premiera do pracy?

Brytyjski premier już od 12 kwietnia przebywa na rekonwalescencji w rezydencji w Chequers, około 40 mil od Londynu. Boris Johnson przez dwa tygodnie przebywał na leczeniu w szpitalu St Thomas’ Hospital w Londynie, a wcześniej pozostawał w samoizolacji z powodu zdiagnozowania u niego wirusa SARS-CoV-2.

Kiedy można spodziewać się powrotu Borisa Johnsona na Downing Street 10?

Spekuluje się, że całkowity powrót do zdrowia - od momentu nasilenia się objawów - powinien zabrać premierowi około trzy tygodnie. Oznacza to, że pierwszym prawdopodobnym terminem powrotu premiera do pracy byłby koniec tego tygodnia lub początek następnego. Downing Street odmówiło jednak podania konkretnej daty lub choćby przybliżonego terminu powrotu Borisa Johnsona do pełnienia obowiązków - podkreślając, że dokładny termin będzie zależeć od stanu zdrowia premiera. Czy oznacza to, że zdrowie premiera wciąż pozostawia wiele do życzenia? Na to pytanie niestety wciąż nie ma zadowalającej odpowiedzi. Od czasu zakończenia leczenia szpitalnego, brytyjskie media podają niewiele informacji na temat stanu zdrowia premiera - mówi się, że premier wciąż dochodzi do zdrowia i odpoczywa po przebytej ciężkiej chorobie.

Choć od czasu przewiezienia premiera do szpitala, bezpośrednich informacji od Borisa Johnsona nie ma - ani na Twitterze, ani w innych mediach - źródło „The Sun” doniosło, że premier UK wyraził chęć wyprowadzenia Wielkiej Brytanii z lockdownu: „To największa decyzja, jaką [premier - przyp. red.] kiedykolwiek podejmie, i wie, że konsekwencje będą ogromne dla milionów rodzin. Nie ma mowy, żeby znalazł się na uboczu” - informuje źródło brytyjskiego portalu.

Jakie wyzwania staną przed Borisem Johnsonem po powrocie do pełnienia obowiązków premiera UK?

Według Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, to właśnie premier będzie musiał zmierzyć się nie tylko z lockdownem, ale przede wszystkim z przewidywaną gwałtowną reakcją na widniejący na horyzoncie kryzys związany z szerzącą się zarazą i z działaniami rządu. W niedzielę dziennik „The Times” opublikował artykuł, w którym krytykowane jest podejście rządu. Premierowi zarzuca się m.in. zbyt długie bagatelizowanie realnego zagrożenia w ciągu ostatnich miesięcy. Brytyjski dziennik donosi, że premier UK miał opuścić aż pięć spotkań „Cobry” - zespołu kryzysowego ds. epidemii. Pierwsze spotkanie zespołu odbyło się jeszcze 24 stycznia, gdy nowa choroba zaatakowała dopiero sześć krajów.

Podczas niedzielnego wywiadu dla „Sky News”, Michael Gove zaprzeczał jednak doniesieniom dziennika „The Times” o tym, że Boris Johnson opuścił aż pięć spotkań zespołu kryzysowego. Gove zwrócił uwagę, że o ile rzeczywiście były spotkania prowadzone przez innych członków rządu, jednak to premier podejmował wszystkie najważniejsze decyzje:

Z pewnością po powrocie na Downing Street premier będzie musiał samodzielnie odnieść się do wystosowanej pod jego nieobecność krytyki i zmierzyć się z wyzwaniami, jakie niesie przedłużający się lockdown. Czy po osobistym doświadczeniu choroby Boris Johnson zmieni podejście do aktualnego kryzysu w UK i na świecie?