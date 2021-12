Kiedy będzie kolejna aktualizacja zasad dotyczących podróży i czego możemy się spodziewać?

Po tym, jak restrykcje dotyczące podróży zostały ponownie zaostrzone przez brytyjski rząd, a lista red przywrócona, wiele osób obawia się wprowadzenia dalszych ograniczeń ze względu na szerzenie się wariantu Omicron.

25 listopada loty z sześciu krajów z Południowej Afryki zostały tymczasowo uziemione w związku z wariantem Omicron. Niestety rzuca to także cień na czas świąteczny, który dla wielu osób związany jest z wyjazdami i odwiedzinami u bliskich. Towarzyszy temu również niepokój dotyczący tego, które kraje niebawem mogą zostać dodane do listy red.

Kiedy będzie kolejna aktualizacja zasad dotyczących podróży?

Odchodząc od luźniejszego traktowania przez Wielką Brytanię poprzednich wariantów koronawirusa, minister transportu, Grant Shapps ogłosił, że rząd podejmuje „wczesne działania zapobiegawcze”, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się wariantu Omicron.

Udostępniając na Twitterze nowe zasady dotyczące podróży i przepisów krajowych Shapps poinformował, że wytyczne zostaną zweryfikowane za 3 tygodnie. Jak bardzo jednak prawdopodobne jest, że ograniczenia w podróżowaniu ulegną zmianie i czy potrzebna jest większa współpraca ze Szkocją, Walią i Irlandią Północną?

Zanim jeszcze wariant Omicron stał się problemem, brytyjski rząd dokonywał przeglądu zasad podróży co trzy tygodnie. Ostatni przegląd miał miejsce 18 listopada, kiedy to wprowadzenie zmian nie było konieczne. Wcześniej – 28 października siedem ostatnich krajów zostało usuniętych z listy red. Ze starego trybu wynikałoby, że kolejny przegląd zasad podróży będzie miał miejsce 9 grudnia, jednak wykrycie wariantu Omicron zakłóciło ten harmonogram i pokazało, jak szybko ustalenia mogą się zmienić. Oznacza to, że bardziej ukierunkowanej aktualizacji możemy spodziewać się w okolicach 16 grudnia.

Co może się zmienić?

Nie jest jeszcze jasne, czego możemy oczekiwać w kontekście kolejnych zmian w podróżowaniu. Ministerstwo Zdrowia nie odpowiedziało na prośbę o komentarz od Euronews Travel na temat prawdopodobieństwa wprowadzenia kolejnych ograniczeń w podróżowaniu przy następnej aktualizacji. Co jednak najważniejsze, podobnie jak rządy na całym świecie, Wielka Brytania czeka na więcej informacji o wariancie Omicron, a w szczególności o jego odporności na szczepionki.