Key workers otrzymają podwyżkę wynagrodzenia? Związki zawodowe apelują do rządu o lepsze warunki dla pracowników z pierwszej linii frontu

Fot. Getty

Brytyjski Kongres Związków Zawodowych (TUC) wezwał rząd do poparcia pomysłu podwyżki dla kluczowych pracowników, którzy narażają swoje zdrowie i życie w pierwszej linii frontu walki z kryzysem. Jeśli rząd przychyli się do propozycji, miliony mieszkańców Wielkiej Brytanii otrzymają wyższe wynagrodzenie.

Kongres Związków Zawodowych (TUC) chce, by pracownicy z pierwszej linii frontu otrzymali podwyżkę, która miałaby im zapewniać minimum 10 funtów za godzinę pracy. TUC argumentuje, że same podziękowania czy oklaski dla kluczowych pracowników nie są najlepszą formą wyrażenia narodowej wdzięczności za ich poświęcenie. TUC apeluje, by rząd zapewnił key workers lepsze warunki pracy i wyższe wynagrodzenie oraz zagwarantował im podstawowe prawa pracownicze, których często nie mają, ponieważ pracują np. na kontraktach zero-hours.

Jak podaje portal „Metro”, najnowsze badanie opublikowane przez TUC z okazji Międzynarodowego Święta Pracy, przypadającego właśnie 1 maja, sugeruje, że prawie czterech na 10 (40 proc.) kluczowych pracowników - czyli około 3,7 miliona osób - otrzymuje wynagrodzenie poniżej 10 funtów za godzinę. Dla porównania, wśród ogółu pracowników odsetek podobnie zarabiających wynosi około 10 proc. mniej.

Jakie są najważniejsze postulaty związków zawodowych?

TUC wezwał rząd do polepszenia warunków pracy i podniesienia pensji dla key workers, co oznacza przede wszystkim:

podniesienie płacy minimalnej do 10 funtów za godzinę,

zakaz zawierania umów zero-hours,

wyeliminowanie fałszywego samozatrudnienia,

podwyższenie zasiłku chorobowego.

Jakie problemy kluczowych pracowników podkreślają związki zawodowe?

TUC podkreśla także, że kobiety częściej niż mężczyźni pracują jako key workers i mają niższe wynagrodzenie. Według raportu związków zawodowych wielu kluczowych pracowników jest również uwięzionych w niepewnej pracy, bez gwarantowanych godzin i często nie są im nawet zapewnione podstawowe prawa pracownicze, takie jak na przykład zasiłek chorobowy. W związku z tym TUC naciska gabinet Borisa Johnsona w sprawie podjęcia działań w celu zmiany sytuacji kluczowych pracowników.