Kent: Nauczyciel w szkole podstawowej przyłapany na oglądaniu pornografii podczas lekcji

Przyłapany na gorącym uczynku David Chidlow próbował usunąć historię przeglądarki, z której korzystał, ale ostatecznie przyznał się do oglądania pornografii w trakcie zajęć szkolnych. Dodajmy jednak, że robił to podczas zajęć w trybie zdalnym.

59-letni David Chidlow został zwolniony z Maidstone Grammar School w Kent po tym, jak przyznał się do oglądania pornografii podczas prowadzenia lekcji. Od września 2018 roku mężczyzna uczył biznesu i ekonomii w szkole zlokalizowanej przez Barton Road, zarówno uczniów uczących się do egzaminów A-Levels, jak i do testów GCSE (na poziomie szkoły podstawowej i szkoły średniej). Jego sprawą zajęto się w ramach komisji Teaching Regulation Agency, gdy okazało się, że podczas prowadzenia nauczania zdalnego za pośrednictwem jednej z popularnych platform (konkretnie — Microsoft Teams) w drugim okienku nie tylko oglądał pornografię, ale również odwiedzał profile różnych kobiet i rozmawiał z nimi „w celu zaspokojenia seksualnego”, a także zapisywał ich zdjęcia na dysku twardym komputera.

Szokujące wydarzenia w hrabstwie Kent

W tym czasie rzecz jasna korzystał ze sprzętu będącego własnością szkoły, która do zatrudniała. Do takich sytuacji doszło w sumie aż 74 razy w trakcie czasu przeznaczonego na naukę. Wydarzenia te miały miejsce w lutym 2021, jak czytamy na łamach portalu informacyjnego „Metro”.

W tej sprawie w ramach struktur szkolnych przeprowadzono odpowiednie śledztwo. Następnie, w maju 2021 roku odbyło się formalne przesłuchanie dyscyplinarne, a całkiem niedawno, bo pod koniec września 2022 roku, szkolne władze podjęły decyzję o zwolnieniu Davida Chidlowa za rażące wykroczenie. To jednak nie wszystko — otrzymał on przysłowiowy „wilczy bilet”. Nie będzie mógł uczuć w żadnej szkole w Anglii, co wynika z decyzji podjętej przez Teaching Regulation Agency

W oświadczeniu wydanym przez władze Maidstone Grammar School podkreślono, że podjęli oni „szybkie i natychmiastowe” działania, gdy tylko jego wykroczenia wyszły na jaw.

Czego dopuścił się nauczyciel w czasie lekcji?

„W związku z powagą stwierdzonych przeciwko niemu zarzutów, zdecydowałam, że pan Chidlow nie będzie uprawniony do ubiegania się o przywrócenie mu uprawnień do nauczania” - komentowała Sarah Buxcey, która zajmowała się tą sprawą z ramienia ministerstwa edukacji. Zaznaczała ona, iż taki zakaz byłby „proporcjonalny” do popełnionego wykroczna oraz konieczny jest, aby utrzymać publiczne zaufanie do zawodu.

W jaki sposób został za to ukarany?

