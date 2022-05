Keir Starmer zrezygnuje z przywództwa w Partii Pracy, jeśli dostanie mandat za złamanie restrykcji covidowych

Keir Starmer zapowiedział, że zrezygnuje z przywództwa w Partii Pracy, jeśli okaże się, że złamał restrykcje covidowe i policja nałoży na niego mandat. "Wierzę w honor" - deklarował lider Labour w krótkim wystąpieniu.

Przekonany o swojej całkowitej niewinności w kwestii łamania obowiązujących restrykcji codiowych w oblicz afery określanej w brytyjskich mediach jako "beergate" Keir Starmer zdecydował się na odważną obietnicę. Obecny lider Partii Pracy zapowiedział, że zrezygnuje ze stanowiska lidera Partii Pracy, jeśli okaże się, że złamał prawo i zostanie ukarany wydanym przez policję mandatem. Przypomnijmy, lewicowy polityk brał udział w spotkaniu, które miało miejsce w kwietniu 2021 roku w biurze jednej posłanek. Miało to miejsce podczas kampanii wyborczej. W tym czasie Starmer i kilka innych osób miało nie tylko pić piwo, ale również spożywać posiłek. Materiał z tych wydarzeń został upubliczniony w styczniu 2022 roku przez bulwarówkę "The Sun", a lider Labour oświadczył wówczas, że w istocie wypił piwo, ale żadnych restrykcji nie złamał.

Jeśli chcecie poznać szczegóły tej sprawy, to odsyłamy to poprzedniego artykułu na ten temat "Czy Keir Starmer złamał restrykcje covidowe? Zbada to policja".

Lider Labour nie złamał restrykcji covidowych

"Jestem absolutnie pewien, że żadne prawo nie zostało złamane, ale jeśli policja zdecyduje się ukarać mnie mandatem, to oczywiście postąpię właściwie i ustąpię" - obietnicę takiej treści złożył Starmer. Lider Partii Pracy zwraca uwagę, że ci, którzy w obecnej sytuacji go atakują, próbują sprawić wrażenie, że "wszyscy politycy są tacy sami". "Stoją tu, żeby powiedzieć, że tak nie jest. Nie wszyscy jesteśmy tacy sami. Jestem inny."" - dodaje Starmer. "Wierzę w honor, wierzę w zasady i w to, że nawet ci, którzy ustalają zasady, muszą ich przestrzegać. Wierze też w to, że politycy, którzy nie przestrzegają tych reguł podważają demokracją i podważają to, czym jest Wielka Brytania" - dodawał.

Stojący na czele największej partii opozycyjnej zaznaczał, że brytyjskie społeczeństwo zasługuje na polityków, którzy stawiają państwo na pierwszym miejscu. Keir Starmer jest zdeterminowany, aby udowodnić, że w swoim życiu i karierze kieruje się innymi zasadami, niż urzędujący obecnie na Downing Street 10 premier. Przypomnijmy, szef laburzystów apelował zarówno do Borisa Johnsona, jak i Rishiego Sunaka do ustąpienia po tym, jak premier i kanclerz znaleźli się wśród osób ukaranych grzywną za udział w obchodach urodzin Johnsona na Downing Street w czerwcu 2020 roku.

Jeśli Keir Starmer złamał prawo, to zrezygnuje ze swojego stanowiska

Warto również dodać, że podobną deklarację złożyła Angela Rayner, kanclerz księstwa Lancaster w laburzystowskim gabinecie cieni i druga najważniejsza postać w Partii Pracy. Jeśli policja uzna, że złamała obowiązujące przepisy, to ustąpi ze swojego stanowiska.