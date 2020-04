Keir Starmer został liderem Partii Pracy - opozycja pod nowym przywództwem

Brytyjska Partia Pracy ma nowego lidera - na czele największej partii opozycyjnej w UK stanął Keir Starmer. Jeremy Corbyn został zastąpiony przez polityka o bardziej umiarkowanych i centrowych poglądach. Czy uda się mu odmienić oblicze Labour?

W opozycyjnych "gabinecie cieni" Starmer pełnił funkcję ministra ds. Brexitu, a w trakcie wyborów nowego lidera Labour uchodził on za zdecydowanego faworyta. Ostatecznie, wygrał już w pierwszej rundzie uzyskując 56,2 proc. głosów poparcia wśród wszystkich zarejestrowanych członków Partii Pracy. Rebecca Long-Bailey otrzymała 27,6 proc. głosów, a Lisa Nandy - 16,2 proc. W głosowaniu wzięło udział około 490 tysięcy osób.

It’s the honour and privilege of my life to be elected as Leader of the Labour Party.



I will lead this great party into a new era, with confidence and hope, so that when the time comes, we can serve our country again – in government. pic.twitter.com/F4X088FTYY