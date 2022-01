„Każdy odradzał mi powrót do Polski”. Dlaczego część Polaków woli zostać na emigracji?

Fot. Getty

Jakie są największe minusy powrotu do Polski z emigracji? Oto wady przeprowadzki do PL wymieniane najczęściej przez polskich emigrantów.

Emigracja ma zawsze dwie strony medalu – jedna wiąże się z perspektywą powrotu do ojczyzny, a druga z życiem w kraju, do którego z jakichś powodów się wyjechało. Niektórzy od razu wyjeżdżają z myślą, że już nigdy nie wrócą do rodzinnego kraju, inni mają w perspektywie powrót, ale wciąż go odkładają, wciąż się wahają i w konsekwencji spędzają na emigracji znacznie więcej czasu, niż początkowo zaplanowali.

Są też tacy, którzy wyjeżdżają ze ściśle określonym planem, którego się trzymają i wracają do ojczyzny na przykład po dwóch latach czy roku. Sporą grupę stanowią jednak też tacy, którzy w pewnym momencie zmieniają zdanie i już nie chcą docelowo mieszkać w Polsce, ale za granicą (lub na odwrót).

Niezależnie jednak od tego, do której grupy sami się zaliczamy, rozważanie kwestii związanych z powrotem do Polski, robienie bilansu plusów i minusów, wad i zalet każdego wariantu raczej nikomu z nas nie jest obce. Widać to wyraźnie w internecie, na forach i grupach, na których polscy emigranci często i wciąż od nowa dyskutują to, czy i dlaczego (nie)warto wracać do Polski z emigracji.

W naszym ostatnim artykule na ten temat wymienialiśmy najczęstsze plusy powrotu do Polski. Tym razem przedstawimy powody, dla których wielu naszych rodaków na emigracji nie tylko samemu nie decyduje się na powrót, ale też odradza go innym.

Minusy powrotu do Polski z emigracji

Wypowiedzi w tym kontekście pojawiły się licznie pod postem jednej z facebookowiczek, która napisała: „Proszę o opinie. Będąc w odwiedzinach w Polsce, pytałam różne osoby o opinie na temat życia w tym kraju i "pomoc" w podjęciu decyzji o powrocie. Ku mojemu zaskoczeniu każda z tych osób odradzała powrót do Polski... Jestem zaskoczona. Spodziewałam się raczej neutralnych opinii lub lekko pozytywnych. A tu taka "niespodzianka"...”.

Internauci chętnie wypowiadali się w tym temacie, a wśród najczęstszych powodów niechęci do powrotu do Polski znalazły się następujące motywy:

brak gwarancji zarobków wystarczających na spokojne życie i niezadłużanie się

wysokie koszty życia, rosnące ceny, podatki i inflacja

mentalność Polaków mieszkających nad Wisłą, zauważalne niezadowolenie z życia, narzekanie, mało uśmiechniętych twarzy na polskich ulicach

sytuacja na polskiej scenie politycznej

kiepski system edukacji.

Każdy ma własną perspektywę

Oprócz powyższych wypowiedzi, wiele osób pisało natomiast, że wcale nie żałuje powrotu do Polski. Niektórzy zwracali też uwagę na to, że każdy człowiek ma własną perspektywę – co wiąże się z różnicą w opiniach i decyzjach. W związku z tym osoby te radziły, aby nie uzależniać się za bardzo od zdania innych ludzi, ale raczej dokładnie przeanalizować i ocenić swoją własną sytuację, własne potrzeby i wyciągnąć własne wnioski.