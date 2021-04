Kawa w Costa Coffee tylko za 50 PENSÓW! Dziś ruszyła specjalna promocja!

Kawa w Coście za pół funciaka! Z okazji 50. urodzin popularnej sieci kawiarni Costa Coffe każdy użytkownik aplikacji Costa Coffee Club zapłaci za dowolny gorący napój jedynie 50 pensów.

Urodzinowa promocja Costa Coffee ruszyła w dniu dzisiejszym, 13 kwietnia 2021 roku i potrwa do czwartku, 15 kwietnia. Niezależnie od tego, czy chcesz uraczyć się klasyczną Flat-White, uraczyć się gorącą czekoladą czy jedną z nowych pozycji w menu, takich jak Toffee Spiced Latte w limitowanej edycji - wszystkie te i inne gorące napoje w Coście będą cię kosztować tylko 50 pensów. Co więcej, będziesz mógł otrzymać maksymalnie do trzech dodatków do zamówionego napoju oraz możliwość zamiany mleka (np. na sojowe).

Kawa za 50 pensów na 50. urodziny

Z tej promocji będą mogli jednak skorzystać tylko ci, którzy mają na swoich telefonów zainstalowaną aplikacje Costa Coffee Club, którą można ściągnąć na urządzenie mobilne za pośrednictwem Google Play lub App Store. Promocja obowiązuje nie tylko w kawiarniach, ale również w punktach Costa Coffee Drive-Thru oraz w ramach usługi Click & Collect.

"Dla wielu osób początek 2021 był bardzo trudny. Dlatego chcemy sprawić radość naszym klientom tej wiosny - zwłaszcza w czasie, gdy są znoszone ograniczenia związane z lokcdownem" - komentował rzecznik sieci. "Cieszymy się, że możemy kontynuować obchody 50. urodzin, dając fanom Costa Coffee tę niesamowitą ofertę".

Costa Coffee ze spcjalną ofertą dla użytkowników ich mobilnej apki

Costa Coffee to brytyjska sieć kawiarni z siedzibą w Dunstable (hrabstwo Bedfordshire, Anglia). Jest to największe tego typu przedsiębiorstwa w Wielkiej Brytanii i drugie, co do wielkości na świecie (po popularnym Starbucksie). Costa została założona w 1971 roku w Londynie przez dwójkę braci z Włoch - Sergia i Bruna. Kawiarnia braci Costa w 1995 roku została wykupiona przez brytyjskie przedsiębiorstwo Whitbread, a w 2019 stała się częścią imperium Coca Cola Company za prawie 4 miliardy funtów.

Obecnie sieć posiada ponad 3400 kawiarni w 31 krajach, z czego ponad 2000 znajduje się w Wielkiej Brytanii.