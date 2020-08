KAWA nie taka skuteczna. Naukowcy obalili popularny mit

Nie wszyscy naukowcy są do tego przekonani

Nie wyobrażasz sobie dnia bez kawy o poranku? Cóż, nie jesteś w tym odosobniony, w końcu większość dorosłych ludzi nie potrafi bez niej „dobrze” zacząć dnia. Ale, jak sądzą niektórzy naukowcy, picie kawy z rana, tak jak i spożywanie jej w ciągu dla zwalczenia narastającego zmęczenia, stanowi jedynie smaczne i aromatyczne placebo.

Dr Libby Weaver nie ma wątpliwości, że kawa nie tylko nie dodaje nam energii, ale że wręcz ją nam zabiera. „Często ludzie są zszokowani tym, ile więcej mają energii, gdy przestają polegać na kofeinie” – twierdzi znana ekspertka zajmująca się na co dzień biochemią żywności. „Ludzki organizm ma niesamowitą zdolność do wytwarzania energii, gdy prowadzimy odpowiedni styl życia” - dodaje Australijka, cytowana między innymi przez Onet.

Spróbuj nie pić kawy przez kilka dni

„Jeśli polegasz na dużych ilościach kawy, to spróbuj każdego tygodnia zmniejszyć ilość spożywanej kawy o połowę, aż finalnie całkowicie z niej zrezygnujesz. I wtedy zobacz, jak będziesz się czuć. Przez kilka dni możesz odczuwać zmęczenie z powodu odstawienia kofeiny, jednak po tym początkowym okresie zapewne stwierdzisz, że zasoby twojej energii znacznie wzrosły” - w ten sposób ekspertka zachęca do zmiany nawyków. I jednocześnie dodaje, że to nie kawa, a dobre śniadanie pozwala dobrze wejść w dzień. Choć warto dodać, że śniadanie nie powinno być zbyt ciężkie, a raczej lekkie i zróżnicowane, i przy tym bogate w witaminy i mikroelementy.

Zadbaj o wystarczający poziom mikroelementów i witamin

Zmęczenie, odczuwane przez cały dzień i nawet już z samego rana, to często efekt nie tyle braku kofeiny w organizmie, ile braku żelaza. Poza tym w utrzymywaniu energii na dobrym poziomie pomagają witaminy z grupy B, które wzmagają efektywność pracy organów odpowiedzialnych za przekształcanie żywności w energię.