Kate Middleton nie dogaduje się z Meghan Markle? W pogodzenie skłóconych księżnych zaangażowała się ponoć sama królowa

Londyn huczy od plotek – świeżo poślubiona przez księcia Harry'ego Meghan Markle ma się zupełnie nie dogadywać z małżonką księcia Williama, Kate Middleton. W pogodzenie obu księżnych miała się zaangażować nawet sama królowa Elżbieta II.

O tym, że księżna Kate i księżna Meghan są na wojennej ścieżce, mówi się już od jakiegoś czasu. Media spekulowały, czy to właśnie spór między księżnymi nie legł u podstaw decyzji Harry'ego i Meghan o wyprowadzce z Pałacu Kensington i przenosinach do posiadłości Frogmore Cottage, położonej na terenie Windsor Estate. Teraz z kolei gruchnęła wiadomość, że małżeństwa chciały osobno spędzać Święta Bożego Narodzenia.

Z informacji, do których dotarli dziennikarze „Daily Mirror” wynika, że książę i księżna Sussex chcieli spędzić święta wraz z Elżbietą II w wiejskiej rezydencji królewskiej Sandringham House, w hrabstwie Norfolk. Z kolei książę i księżna Cambridge planowali spędzić święta w Berkshire, w posiadłości rodziny Middleton. Jednak po interwencji królowej, której zależy na dobrych stosunkach księżnej Kate z księżną Meghan, oba małżeństwa mają ostatecznie pojawić się na święta w Sandringham House.

Domniemany spór księżnej Kate z Meghan Markle to jednak nie jedyna plotka, jaką żyje się w Londynie. Coraz częściej słyszy się, że księżna Sussex ma zbyt duże wymagania, co prowadzi do waśni z personelem królewskim. Dość powiedzieć, że zaledwie kilka tygodni temu wypowiedzenie złożyła chociażby osobista asystentka Meghan, 39-letnia Melissa Toubati.

Anonimowy informator „Daily Mirror” tak skomentował to wydarzenie: - To była praca pod dużym ciśnieniem i w ostateczności było tego za dużo. Ona [asystentka personalna – przyp.red.] całkiem sporo zniosła. Meghan nałożyła na nią sporo obowiązków i ona wreszcie nie wytrzymała i zalała się łzami. Ona jest niezwykle utalentowana i odegrała kluczową rolę w sukcesie, jakim był królewski ślub. Wszyscy tutaj będą za nią tęsknić. Melissa jest 100-proc. profesjonalistką i fantastycznie wypełniała swoje obowiązki, ale wydarzyły się pewne sprawy i dla obu pań łatwiejsze było po prostu rozstanie.

