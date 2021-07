Katastrofa budowlana w Notting Hill - strażacy LBF uratowali 13 osób uwięzionych we własnych domach

Fot: Twitter @Fatos_Hoti

Trzynaście osób zostało uratowanych przez londyńskich strażaków po tym, jak zawaliły się dachy domów w Notting Hill. Ludzie zostali uwięzieni we własnych domach w wyniku katastrofy budowlanej.

Do tych wydarzeń doszło tuż przed 22:00, w minioną niedzielę, 4 lipca 2021 roku, przy ulicy Chesterton Road, w słynnej londyńskiej dzielnicy Notting Hill (gmina Kensington and Chelsea). W kilku nieruchomościach doszło do zawalania się dachów, w wyniku czego ich mieszkańcy zostali uwięzieni we własnych domach. Z pomocą przyszli strażacy London Fire Brigade, którzy pomogli w sumie 13 osobom. Okolica po tej katastrofie budowlanej znalazła się w opłakanym stanie. Jeszcze w poniedziałek rano w tamtejszych okolicach ruch drogowy nadal pozostawał wstrzymany z powodu trwającej likwidacji szkód. Eksperci jeszcze wczoraj znajdowali się na miejscu i badali stan techniczny budynków, zbierające wszelkie informacje i zwracając uwagę na wszystko, co będzie mogło pomóc w ustaleniu tego, jak do tego wypadku doszło.

Dramatyczne wydarzenia przy Chesterton Road w londyńskich Notting Hill

Jak czytamy w relacji przytaczanej na łamach lokalnego portalu "The Evening Standard" sąsiedzi usłyszeli, coś "jak wybuch bomby" i zobaczyli, jak ulicę zalewa gruz i kurz. "Przyjęłam moich sąsiadów [po tym wypadku - przyp. red]. Są całkowicie przerażeni. Mały chłopiec znajdował się w łóżku, kiedy to się stało" - komentowała dla "Standardu" Marissa Lijertwood, mieszkająca w pobliżu domu, którego dom się zawalił. "Nie zdążyli wziąć nawet ubrań, laptopów czy telefonów, gdy uciekali. To naprawdę okropne" - dodawała.

Inny świadek cytowany przez brytyjskie media jest zdania, że "to prawdziwy cud, że nikt nie zginął". "To było jak jakaś wielka eksplozja, jakby spadła bomba. Cała droga była pokryta kurzem i wszyscy po prostu wybiegli ze swoich domów. To było absolutnie szokujące" - uzupełniał w swojej relacji.

Co było przyczyną?

Strażak LFB, sierżant Brett Loft potwierdził, że w akcji brały udział cztery zastępy straży pożarnej z Kensington, Paddington i Battersea, trzy jednostki ratownictwa pożarowego z Edmonton, Croydon i Heston oraz kilka pojazdów wsparcia.

"Cztery nieruchomości zostały dotknięte zawaleniem. Gruz zawalił się na frontowe schody posiadłości i uwięził ludzi w środku. Strażacy uratowali 13 osób z różnych mieszkań w budynku do bezpiecznego miejsca korzystając z drabin. Na szczęście nikt nie został ranny" - komentował.